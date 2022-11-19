La Selección Mexicana en el Mundial de Francia 1998 | Memorias Mundialistas

En el Mundial de Francia de 1998, participaron 32 equipos por primera vez, la selección que salió campeona del mundo fue la anfitriona Francia, además, México tuvo su onceava participación en una justa mundialista, en esa edición el entrenador era Manuel Lapuente. La Selección Azteca se encontraba en el Grupo E junto a la selección de Países Bajos, Bélgica y Corea del Sur.

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¿Cómo le fue a México en Francia 1998?

La Fase de Grupos de México fue muy memorable, pues debutó contra Corea del Sur con una victoria y dándole la vuelta al marcador 2-1. Para su segundo partido, sacaron el empate ante Bélgica después de ir perdiendo 2 por 0. Y por último, cerraron la primera fase con un empate 2-2 contra Países Bajos, resultado que los clasificó a la siguiente fase. En Octavos de Final, México quedó eliminado contra Alemania

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