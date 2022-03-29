¡Se acabó! Selección Mexicana no será cabeza de serie en Qatar 2022

Se acabó el sueño para la Selección Mexicana y todos los aficionados. Al inicio de la última jornada de esta Fecha FIFA el conjunto azteca partió con la posibilidad de ser cabeza de serie para Qatar 2022, sin embargo un resultado directo de Europa lo evitó.

Tras este hecho, el combinado nacional no estará dentro del bombo 1, hecho que podría repercutir negativamente en cuanto a rivales de grupo se refiere, ya que forzosamente deberá medirse a las grandes potencias, hecho que pudo ser evitado.

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¿Por qué la Selección Mexicana no fue cabeza de serie?

Por el ranking que saca la FIFA, la Selección Mexicana estuvo a nada de ser cabeza de serie, ya que de haber ganado su partido, más lo que pasó en la UEFA, pudo colocarse en el bombo 1.

El primer ‘milagro’ se dio en el encuentro entre Países Bajos y Alemania, pues México necesitaba que el cuadro Teutón no ganara para seguir con dicha oportunidad; el juego terminó empatado.

El siguiente y hecho más importante, se dio en el juego entre Portugal y Macedonia del Norte, donde necesitaban que Cristiano Ronaldo y compañía quedaran eliminados para ser cabeza de serie, pero terminaron ganando por 2-0, así que ahí culminó todo.





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El último suceso, que parecía ser muy factible, es que la Selección Mexicana derrotara a El Salvador y con ello pudo asegurar su lugar como cabeza de serie en Qatar 2022, pero debido al resultado en Portugal esto ya no pudo ser, por lo que deberá seguir esperando.

La Selección Mexicana se mide a El Salvador este miércoles 30 de marzo en punto de las 19:05 hrs, donde buscarán sellar su pase al Mundial, algo que parece ‘seguro’, pues necesitan un empate o victoria para firmarlo; si llegaran a perder, con que Costa Rica no gane están del otro lado.

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