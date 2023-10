Se confirmaron las fechas de los próximos partidos de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana que comanda Jaime ‘Jimmy’ Lozano jugó un gran partido frente a Alemania en Filadelfia y sacó un valioso empate que le da validez al proyecto. Antes, los aztecas vencieron a Ghana en Charlotte y de esta manera se sacaron la espina de dos empates en septiembre que habían dejado un sabor agridulce entre la afición.

El martes, los goles de Uriel Antuna y Érick Sánchez hicieron vibrar a los miles de mexicanos que abarrotaron el Lincoln Financial Field, casa de los Philadelphia Eagles. A pesar del resultado, cierto sector criticó la labor de Guillermo Ochoa bajo los tres palos y otros aprovecharon para criticar a Santiago Giménez por ciertas fallas.

Programa completo: Capítulo 18 | DBUT FC

Te puede interesar: Amenazan con golpear a Santiago Giménez en la Eredivisie

En la conferencia de prensa previo al compromiso con los alemanes, ‘Jimmy’ aseguró que su enfoque principal estaba en los cuartos de final de la Concacaf Nations League de noviembre y el boleto a la Copa América 2024. Si el combinado nacional sigue demostrando el nivel que desplegó contra los germanos, no debería haber ningún problema para clasificarse a la justa continental.

¿Cuándo juega la Selección Mexicana en la próxima Fecha FIFA?

La Selección Mexicana volverá a la acción el 17 y 21 de noviembre, días en los que disputará los cuartos de final de la Concacaf Nations League ante Honduras. Dicha fase es a visita recíproca y la ida se juega en territorio catracho, en la vuelta, México buscará hacer pesar su casa en calidad de sembrado.

Cabe mencionar que el primer criterio de desempate serán los goles de visitante, si con ello no basta, se jugarán tiempos extra y posteriormente se realizarán disparos desde el manchón penal. Tal como sucedió en Filadelfia, los de Lozano deben ser propositivos si no quieren volver a su país con la presión de vencer y golear, la cancha de Honduras no es una aduana sencilla.

🇲🇽 ¡TENEMOS FECHAS CONFIRMADAS! 👊🏻



📆 Estos serán los días en los que buscaremos el 🎟 a Copa América ante 🇭🇳.



Aquí la información completa

👉🏻 https://t.co/tzFwIA2jIc#VamosTodos pic.twitter.com/x2USuhZhDi — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 18, 2023

El perdedor en cuartos todavía tiene la oportunidad de clasificarse al certamen que reunirá a las mejores selecciones de Conmebol y a algunas de Concacaf vía repechaje.

Te puede interesar: Lionel Messi es el jugador mejor pagado en la historia de la MLS