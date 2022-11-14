Selección Mexicana, la segunda más longeva de Qatar 2022

Este lunes 14 de noviembre, el Tata Martino reveló la convocatoria final de la Selección Mexicana para encara el Mundial de Qatar 2022 y como cada cuatro años, las ausencias de algunos jugadores levantaron polémica, pero ahora, la plantilla dejó un dato curioso.

El conjunto dirigido por el estratega argentino será la segunda plantilla más longeva del torneo, solamente por debajo del conjunto de Bélgica que llevará a su generación dorada por última ocasión.

La lista de la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022

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El promedio de edad del cuadro azteca es de 29.6 años de edad entre los 26 elementos que acudirán, mientras que la media de los jugadores belgas es de 30 años exactos.

Cabe señalar que el tercer lugar de esta lista lo ocupa uno de los rivales de la Selección Mexicana y se trata de Arabia Saudita que tiene un promedio de 29.1 años.

Además de Bélgica, México y el conjunto saudí, las otras selecciones que completan el top 5 de plantillas más longevas son Japón, con un promedio de 28.8 y Portugal, con una media de 28.7.

Las edades de los jugadores de la Selección Mexicana

En la convocatoria oficial de Gerardo Martino, el futbolista más veterano es el arquero de FC Juárez, Alfredo Talavera, con 40 años, mientras que el más joven es Kevin Álvarez del Pachuca con 23 años de edad.

La mayoría de los elementos del tricolor supera la barrera de los 25 años, entre ellos los otros dos guardametas elegidos por el argentino: Guillermo Ochoa, del América con 37 años y Rodolfo Cota del León con 36 años.

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Los jugadores menores de 30 años que destacan son Johan Vásquez del Cremonese con 24; César Montes del Monterrey con 25; Orbelín Pineda del AEK con 26, y Henry Martín del América, quien apenas roza esta edad con 29 años.

