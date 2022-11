Santiago Giménez podría ir al Mundial de Qatar con México

La Copa del Mundo Qatar 2022 está a una semana de dar inicio y con la fecha límite de 14 de noviembre para entregrar la lista de 26 jugadores que representarán a su país en la justa mundialista, la Selección Mexicana que dirige el entrenador argentino, Gerardo “Tata” Martino dió a conocer la convocatoria de los elementos que harán el viaje a tierras árabes para la disputa del certamen, siendo el delantero del Feyenoord holandés, Santiago Giménez, uno de los grandes ausentes.

Santiago Giménez podría ir a Qatar 2022 con México

El hijo de Christian “Chaco” Giménez todavía podría contar con una mínima esperanza de estar en el torneo mundial, en caso de que el delantero del Wolverhampton Wanderers, Raúl Jiménez no pudiera llegar en óptimas condiciones al inicio de Qatar 2022, a causa de la pubalgia que lo aqueja y que le ha impredido entrenarse con normalidad con la Selección Azteca.

Es importante recordar que de acuerdo a las reglas FIFA, es posible hacer la sustitución de un jugador convocado hasta 24 horas antes de disputar el primer cotejo, en caso de lesión, siempre y cuando se cuente con evidencia médica y suficiente y que el futbolista que se integrará al equipo para el certamen forme parte de la lista preliminar de 55 jugadores sometida ante el máximo órgano futbolístico.

Santiago Giménez cree que México ganará el Mundial Qatar 2022

De confirmarse que Raúl Jiménez estaría físicamente imposible de participar en el Mundial, la Dirección de Selecciones Nacionales tendría como límite las 10 de la mañana (hora del centro de México) del lunes 21 de noviembre para informar a la FIFA sobre un cambio en su convocatoria.

¿Cómo reaccionó la afición ante su ausencia en la convocatoria?

La no convocatoria del “Chaquito” no fue algo que cayera bien en el entorno de la afición mexicana, ya que desató una gran cantidad de reacciones negativas, críticas y hasta insultos hacia el seleccionador por preferir al delantero argentino naturalizado mexicano, Rogelio Funes Mori, que no tuvo un semestre tan destacado, en lugar de Giménez, quién actualmente es el goleador de la UEFA Europa League.

