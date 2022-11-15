La Selección Mexicana con mayor sobrecarga de partidos en un año

La Selección Mexicana, junto con Portugal y Brasil, son las que llegan a la Copa del Mundo Qatar 2022 con mayor sobrecarga de partidos, así lo dio ha conocer un informe de FIFPRO.

La lista de la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022

El sindicato mundial publicó este día el informe titulado "Copa Mundial 2022: Trayecto de la carga de trabajo del jugador", elaborado con la cooperación de "Football Benchmark", para examinar la carga de partidos acumulada por los futbolistas en el periodo comprendido entre el 12 de julio de 2021 y el 24 de octubre de 2022, donde México es el tercer país con más encuentros disputados por sus jugadores.

El documento, que compara el calendario de los jugadores con el de anteriores Mundiales, habla de "la extrema sobrecarga a la que se enfrentan algunos jugadores, especialmente los que militan en clubes de Europa y América".

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También alerta de que el tiempo medio de preparación y recuperación de muchos será de siete y ocho días, unas cuatro veces menos de lo habitual, y considera "probable que esto aumente el riesgo de lesiones musculares y el estrés mental".

Según la combinación de la cantidad de minutos jugados desde el inicio de la temporada 2021-2022 por los seleccionados de cada lista, Portugal es la selección con más sobrecarga de trabajo de las 32, seguida de Brasil y México.

Brasil y Portugal se enfrentaron a una carga de trabajo combinada de más de 30,000 minutos desde agosto, más de un 50% más que otros equipos y la plantilla de la selección portuguesa jugó una media de 5,200 minutos, el equivalente a 58 partidos completos.



Vinicius, Mané, Mbappé y Harry Kane con más partidos jugados en un año



En cuanto a los jugadores, el delantero del Real Madrid Vinícius Júnior ha jugado el 72% de sus minutos en partidos consecutivos con riesgo elevado desde el comienzo de la temporada pasada, sin descanso suficiente en general. Su mayor serie de partidos consecutivos fue 13.

El senegalés Sadio Mané (que está en duda para jugar el Mundial) ha participado en 93 partidos, una de las cifras más altas entre los mundialistas; el francés Kylian Mbappe ha disputado 11 partidos de forma consecutiva -más del 70%, igual que el inglés Harry Kane (18)- y el surcoreano Heung-Min Son (que regresa de una operación) disputó más de 600 minutos en partidos consecutivos en los primeros 23 días de octubre.

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El informe precisa que se consideran encuentros consecutivos cuando hay menos de 5 días de recuperación entre uno y otro, lo que hace a los jugadores más susceptibles de tener lesiones musculares.

Por total de minutos jugados entre julio de 2021 y octubre de 2022, el neerlandés Virig van Dijk (Liverpool) encabeza la clasificación con 7,597 (60%), seguido del portugués Joao Cancelo (Manchester City) con 7,347, el senegalés Sadio Mané (Liverpool/Bayern Múnich) con 7,266, el alemán Antonio Rudiger (Chelsea/Real Madrid) con 7,211 y el inglés Harry Kane (Tottenham) con 7,201.