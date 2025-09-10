Estas serían los llamados sorpresa de la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de octubre

La Selección Mexicana disputó dos juegos de preparación más con miras al Mundial del 2026, mismos en donde se midió a Japón y Corea del Sur. Al final, el cuadro del Vasco Aguirre sumó dos empates, aunque el resultado quedó en segundo término en función al funcionamiento que el Tri mostró en el campo.

Ahora, la siguiente fecha FIFA para Javier Aguirre y Rafael Márquez será en octubre, misma en donde podría haber una serie de sorpresas sumamente llamativas en la convocatoria del técnico nacional. Por ende, luce interesante conocer los nombres que podrían hacer su debut en la Selección Mexicana.

¿Qué sorpresas podría tener la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de octubre?

Obed Vargas: Con apenas 20 años de edad, y gracias a la participación que ha tenido en el Seattle Sounders de la MLS , no se descarta que el contención forme parte de la siguiente convocatoria de la Selección Mexicana y, con ello, su posibilidad del Mundial vuelva a la mesa.

Elías Montiel: El jugador de Pachuca, de 19 años, también ha llamado poderosamente la atención del Vasco Aguirre. Y ante la necesidad de refrescar el mediocampista con elementos rápidos y certeros con el pie, no se descarta que el juvenil reciba su primera oportunidad a meses para la Copa del Mundo.

Guillermo Ochoa: Si bien este no sería un debut, sí sorprendería el regreso de Paco Memo a la Selección Mexicana considerando que ahora mismo no tiene equipo. No obstante, el combinado nacional espera que, para estas fechas, el canterano del América ya esté defendiendo los colores de alguna institución.

Obed Vargas. Popular guy. ✍️ pic.twitter.com/Nqy0eXnJBU — Major League Soccer (@MLS) July 24, 2025

¿Cuándo es la siguiente Fecha FIFA?

Después de los empates vividos ante Japón y Corea del Sur, la siguiente Fecha FIFA será prácticamente en un mes y se convertirá en la penúltima del año. Aquí, el calendario establece que los siguientes partidos de México serán el 11 y 14 de octubre, respectivamente hablando.

¿A qué escuadras se enfrentará la Selección Mexicana en esta Fecha FIFA?

Luego de medirse ante rivales asiáticos, la siguiente tarea para el Vasco Aguirre será enfrentarse a selecciones de Sudamérica que ya cerraron su pase a la siguiente Copa del Mundo , lo cual hace de estos cotejos auténticas guerras deportivas. Sus próximos rivales, entonces, serán Colombia y Ecuador.