Los delanteros que podrían tomar el lugar de Jiménez en la Copa Oro

A pesar de que el cuerpo médico del Wolverhampton anunció que el mexicano Raúl Jiménez ya puede volver a los entrenamientos con normalidad, todavía no está listo para jugar partidos oficiales, por lo que seguramente no será parte de las convocatorias de la Selección Azteca para Copa Oro y el Final Four.

Así que, el técnico Gerardo ‘El Tata’ Martino tendrá que buscar opciones para ser su nuevo referente en el ataque del Tricolor para los compromisos de la Copa Oro y la Nations League que se jugarán en junio y julio.

Chicharito es opción para reforzar a México en Tokio 2020

Te puede interesar: Este será el flamante salario de Miguel Herrera con Tigres

Las opciones reales para Gerardo ‘Tata’ Martino

Si bien, la baraja de delanteros mexicanos no es tan amplia como en otras posiciones, estas serían algunos de los candidatos para que el ‘Tata’ los considere como su nuevo ‘9’.

Henry Martín: El atacante del América viene de estar ubicado entre los 10 mejores goleadores de la LIGA BBVA MX en este semestre. Además, con 28 años está en una etapa de madurez importante.

José Juan Macías: Aunque ha sido muy criticado, el futbolista de las Chivas no deja de ser uno de los atacantes mexicanos más completos. Sus seis anotaciones en el Clausura 2021, lo tienen entre los cuatro mejores artilleros del país en la LIGA BBVA MX este torneo.

Javier Hernández: El gran arranque de temporada que ha tenido ‘El Chicharito’ con el Galaxy parece que podría replantear la decisión de Martino de no considerarlo para la Selección Azteca. Los 7 goles en los primeros 5 partidos en la MLS, reflejan que está recuperando su nivel.

Alan Pulido: Es uno de los habituales en los llamados de ‘El Tata’ Martino, sin embargo, el elemento del Sporting Kansas City no ha sido tan regular en la MLS. Apenas lleva 3 tantos en sus primeros 6 juegos de la temporada.

Eduardo Aguirre: Tras la salida de Julio Furch, el joven atacante se consolidó en el ataque de Santos Laguna. En el Clausura 2021 participó en todos los partidos de la fase regular y marcó en tres ocasiones.

Te puede interesar:Chivas le busca acomodo a Oribe Peralta; le quedan 6 meses de contrato

Otro de los nombres que podrían sorprender y aparecer en la lista, siempre y cuando no sean considerados para la Selección Mexicana que estará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, son Santiago Muñoz, Roberto Carlos de la Rosa o Santiago Giménez.

Además de recordar que Gerardo Martino no le dio una oportunidad a Santiago Ormeño, quien al tener doble nacionalidad, ya fue considerado para una prelista de la Selección de Perú para la Copa América.

Así es la baraja de posibilidades para el ataque de la Selección Azteca, en caso de que Raúl Jiménez no pueda estar presente en la Copa Oro y en la Nations League.