México confirma primer duelo frente a Estados Unidos con Diego Cocca

La Selección Mexicana ha confirmado una nueva edición del Clásico de Concacaf. México se va a medir a Estados Unidos el próximo 19 de abril en el State Farm Stadium de Arizona, en un encuentro de carácter amistoso, el cual va a significar el primer clásico para Diego Cocca.

“Este será el primer clásico de la Concacaf para Diego Cocca, quien dirige a la Selección Nacional de México desde el pasado 10 de febrero. La rivalidad entre México y Estados Unidos ha sido legendaria en el fútbol por lo que el encuentro será crucial para ambos equipos de cara a los compromisos en el próximo verano.

“El juego promete ser otro emocionante capítulo en la rivalidad histórica entre estos dos equipos, los cuales se han enfrentado en 75 ocasiones. La Selección Nacional de México ha ganado 37 de estos partidos, empatado en 16 ocasiones y perdido en 22 oportunidades. En cuanto a goles se refiere, el equipo que hoy dirige Diego Cocca tiene en su cuenta 145 goles anotados por 86 en contra”, se lee en el comunicado emitido por la Selección Nacional de México.

La era de Diego Cocca con la Selección Mexicana inicia en Azteca Deportes

Te puede interesar: Alejandro Zendejas decide su futuro a nivel de selecciones

Los enfrentamientos recientes entre México y Estados Unidos

La última ocasión en la que la Selección Azteca y el conjunto de las Barras y las Estrellas se enfrentaron, fue en las Eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, dicho partido finalizaría sin goles. Sin embargo, hay dos encuentros que quedan marcados ante Estados Unidos.

En la era de Gerardo Martino como entrenador de la Selección Mexicana, el combinado nacional perdió dos finales frente al conjunto norteamericano: la Liga de Naciones de Concacaf en 2021 y ese mismo año, también se perdió la Copa Oro con el 'Tata' Martino al mando.

Te puede interesar: Copa América 2024: Así es como clasificarán los equipos de Concacaf