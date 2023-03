Alejandro Zendejas decide su futuro a nivel de selecciones

Alejandro Zendejas ha decidido su futuro a nivel de selecciones. El mediocampista del Club América, ha elegido representar a Estados Unidos, así lo ha dado a conocer el propio jugador y el conjunto de las Barras y las Estrellas mediante sus respectivas redes sociales.

OFFICIAL: Alex Zendejas has committed to the USMNT 🇺🇸 pic.twitter.com/C4KTGoFTqi

— U.S. Men’s National Soccer Team (@USMNT) March 14, 2023