Las 11 selecciones que pueden calificar al Mundial 2026 en septiembre

Las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026 entran en su recta final con las ventanas internacionales de septiembre, octubre y noviembre. Con 13 selecciones ya clasificadas: México, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Ecuador, Argentina, Australia, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania, Uzbekistán y Nueva Zelanda, la Fecha FIFA de septiembre podría sumar hasta 11 nuevos clasificados, con 35 cupos aún en juego. A continuación, analizamos las posibilidades en cada confederación.

En Conmebol, la lucha está al rojo vivo. Uruguay, que ha mostrado solidez en las eliminatorias, asegurará su boleto con un simple empate ante Perú. Por su parte, Paraguay necesita al menos un punto frente a Ecuador para meterse en la zona de clasificación directa. Colombia, con un juego más ofensivo, puede confirmar su presencia en el Mundial con una victoria clave ante Bolivia.

Así están las cosas en África

La CAF podría ver a sus primeros clasificados. Egipto, con un rendimiento destacado, garantizará su pase si vence en sus dos partidos ante Etiopía y Burkina Faso. Marruecos, semifinalista en Qatar 2022, necesita sumar cuatro de seis puntos posibles para asegurar su lugar. Sudáfrica, Cabo Verde, Túnez, Ghana, Costa de Marfil y Argelia también tienen opciones, pero deben ganar sus dos encuentros y esperar resultados favorables en sus respectivos grupos. La competitividad de los nueve grupos africanos hace que cada punto sea crucial.

En estos Continentes, las definiciones llegarán más tarde

En Asia, Europa y Concacaf, las definiciones llegarán más tarde. En Asia, la tercera fase está en curso, pero los cupos que restan se resolverán en octubre o noviembre. En Europa, la UEFA apenas inició su fase de grupos en la ventana internacional anterior, mientras que en Concacaf, la tercera ronda comienza en septiembre, pero nadie sellará su clasificación este mes. Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, septiembre será decisivo para varias selecciones que buscan un lugar en la cita mundialista. La emoción está garantizada.

