Los 5 partidos IMPERDIBLES de la fase de liga de la Champions League

Se realizó el sorteo para la fas de liga de la Champions League 2025/26, misma que arrancará el 16 de septiembre y durará hasta el 28 de enero con 36 clubes participantes, cada uno disputando un total de ocho partidos en esta primera fase.

Con base en el sorteo realizado en Mónaco, en el Fórum Grimaldi, te presentamos algunos de los partidos imperdibles de esta primera etapa del torneo más importante del continente europeo.

Los partidos imperdibles de la fase de liga de la Champions League

Arrancamos con el partido entre el Liverpool y el Real Madrid, dos de los eternos favoritos del torneo. Los actuales campeones de la Premier League contra los máximos campeones de Champions. Uno de los grandes clásicos europeos que en esta edición llega con un ingrediente extra: la reunión de Trent Alexander-Arnold con su exequipo, con los Reds en Anfield, casa del conjunto inglés. Estos dos equipos ya se han enfrentado en finales del torneo y tienen historial desfavorable, con dos derrotas y una victoria en la década de lo 80s.

Otro de los grandes partidos será el Arsenal en contra del Bayern Múnich. Los Gunners volverán a verse las caras ante uno de los equipos que en últimos años se ha convertido en su ‘némesis'; en esta ocasión el conjunto bávaro llega con Harry Kane en la delantera. La última vez que se enfrentaron fue en la edición 2023-24 de este mismo torneo, donde el Bayern eliminó a los londinenses en cuartos de final.

Sin duda uno de los partidos imperdibles será el Manchester City contra el Real Madrid, otro de los partidos más repetidos en últimos años de la Champions League. Los últimos tres años se han enfrentado justamente en este torneo. En 2022, el cruce fue uno con un total de 11 goles, pero el equipo merengue fue el que avanzó. En 2023, los Citizens eliminaron al Madrid y conquistaron su primera orejona. La última vez que se midieron de nueva cuenta el Madrid se impuso con un total de cinco goles a su favor.

Los Spurs de Tottenhnam tienen uno de los menús más duros: enfrentarán al Paris Saint-Germain, el campeón defensor. Los de la Premier League van a visitar lo que se ha convertido en una de las plazas más complicadas, el Parque de los Príncipes. Este duelo será, sin duda, uno que promete goles e impacto directo en la parte alta de la tabla única.

El sorteo arrojó otro cuadro de máxima visibilidad con el Barcelona contra el Newcastle United. Más allá de la sede, el cruce entre estos dos equipos ofrece contraste de estilos y contextos: un grande histórico en reconstrucción europea con Hansi Flick frente a un proyecto inglés en ascenso que ya probó su ambiente élite en St. James’ Park.

¿Cómo es el formato de la Champions League?

Bajo el formato de fase de liga, cada club disputa ocho partidos (dos contra rivales de cada bombo, uno en casa y otro fuera) y la clasificación se ordena en una sola tabla. Los ocho primeros avanzan directo a octavos; del 9º al 24º van a un playoff de ida y vuelta.

Las jornadas están programadas del 16–18 de septiembre (J1) hasta el 28 de enero (J8). Los horarios y días exactos de cada partido los confirma la organización tras el sorteo.