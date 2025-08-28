¿Cuántos mexicanos jugarán Champions League esta temporada?

Por fin se conocieron los rivales de todos los equipos que participarán en la UEFA Champions League de la presente temporada. Tras terminarse las fases clasificatorias el día miércoles 27 de agosto, el sorteo realizado en Mónaco ya cruzó a todos los participantes en la conocida - desde el año pasado - fase de liga. Por ello es totalmente necesario entender cuántos futbolistas mexicanos disputarán el torneo más importante de clubes en el mundo.

¿Cuántos futbolistas mexicanos disputarán la Champions League 2025-26?

Tras conocerse los cruces de todos los equipos participantes (ocho enfrentamientos en esta primera fase), el entorno mexicano luce algo desolado, pero existen dos participantes en la presente edición que serán un aliciente para los aficionados nacionales. Estos dos hombres son Rodrigo Huescas y Alex Padilla, que defenderán el orgullo mexicano con el Copenhague (Dinamarca) y el Athletic Club (España).

¿A qué equipos enfrentarán los mexicanos en la primera fase de la Champions League?

El equipo de Rodrigo Huescas pasó por tres llaves eliminatorias (Segunda Fase, Tercera Fase y Playoff) para terminar sorteado contra Barcelona, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Villarreal, Napoli, Tottenham, Kairat y Qarabag.

pasó por tres llaves eliminatorias (Segunda Fase, Tercera Fase y Playoff) para terminar sorteado contra Barcelona, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Villarreal, Napoli, Tottenham, Kairat y Qarabag. Por su parte el Bilbao se clasificó desde LaLiga 2024-25 (4to lugar) y Alex Padilla se enfrentará al PSG, Borussia Dortmund, Arsenal, Atalanta, Sporting Club, Slavia Praga, Qarabag y Newcastle.

Es decir, enfrentarán a dos equipos en común, que son el caso del BVB y el sorpresivo Qarabag de Azerbaiyán.

¿Cuándo debutan ambos en la fase de la liga de la Champions League?

Recién se conoció el destino de todos los equipos y la calendarización se encuentra en marcha por parte de los organizadores de la UEFA. Pero faltan poco más de 15 días para que ruede la pelota en la presente edición de esta competencia europea. La jornada 1 de la primera ronda se disputará entre el 16 y el 18 de septiembre del presente año y el día específico para conocer todo el calendario es el próximo sábado 30 de agosto.

