Resultados de los partidos de la Semana 2 de la NFL

La Semana 2 de la temporada 2024 de la NFL dio arranque este jueves con una aplastante victoria de los Buffalo Bills sobre los Miami Dolophins. El conjunto de Josh Allen venció 31-10 a los de la Florida gracias a una gran actuación de la defensiva y a un James Cook que anotó tres touchdowns en la primera mitad. Lamentablemente, Tua Tagovailoa debió a abandonar el campo con una conmoción cerebral que hace recordar pasadas lesiones similares.

Aunque tuvo una discreta actuación de acuerdo a sus estándares, Allen comandó un ataque que lució potente, sobre todo en los primeros dos cuartos. Los Bills lograron dos intercepciones en el episodio inicial, una de ellas fue de Ja’Marcus Ingram, quien después lograría una segunda que llevó hasta la zona prometida.

Saúl Álvarez entrevista al boxeador Canelo | Box Azteca

Te puede interesar: Leyendas de Pumas felicitan al club en su 70 aniversario

Difícil saber hasta qué punto afectó la ausencia del corredor Raheem Mostert a los planes de Mike McDaniel y compañía, lo cierto es que los Dolphins no pudieron involucrar a sus estrellas como lo hicieron la semana pasada ante los Jacksonville Jaguars. De hecho, De’Von Achane comandó al equipo en yardas terrestres y aéreas. Por su parte, Tyreek Hill atrapó únicamente tres pases para 24 yardas.

Mientras tanto, los Bills vuelan de vuelta a casa con su segundo triunfo de la temporada, en esta ocasión lo hicieron de visita y sin necesidad de sufrir tanto como lo hicieron en su estadio frente a los Arizona Cardinals. Además, lo hicieron en un choque con un rival divisional.

Entre los juegos más interesantes del fin de semana se encuentra la visita de los New Orleans Saints a los Dallas Cowboys, el Bengals vs Chiefs y el Bears vs Texans.

Resultados de la Semana 2 | Temporada 2024 de la NFL

Jueves 12 de septiembre:

- Bills 31-10 Dolphins

Domingo 15 de septiembre: 11:00 horas (tiempo del centro de México)

- Las Vegas Raiders en Baltimore Ravens

- Los Angeles Chargers en Carolina Panthers

- New Orleans Saints en Dallas Cowboys

- Tampa Bay Buccaneers en Detroit Lions

- Indianapolis Colts en Green Bay Packers

- Cleveland Browns en Jacksonville Jaguars

- San Francisco 49ers en Minnesota Vikings

- Seattle Seahawks en New England Patriots

- New York Jets en Tennessee Titans

- New York Giants en Washington Commanders

14:25 horas (TCM)

- Los Angeles Rams en Arizona Cardinals

- Pittsburgh Steelers en Denver Broncos

- Cincinnati Bengals en Kansas City Chiefs

18:20 horas (TCM)

- Chicago Bears en Houston Texans

Lunes 16 de septiembre: 18:15 horas (TCM)

- Atlanta Falcons en Philadelphia Eagles

Te puede interesar: En Cruz Azul no aspiramos a menos que ser campeón: Ángel Sepulveda