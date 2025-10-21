¡Atención! El Clásico Tapatío no se jugará como estaba establecido

El esperado Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas correspondiente a la Jornada 15 de este Torneo Apertura 2025 tendrá cambios de horario. El duelo se jugará dos horas antes de lo programado, este sábado 25 de octubre a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del mundialista Estadio Akron.

Aunque no se ha dado una razón oficial, el cambio podría ser para mejorar las condiciones de seguridad y facilitar la logística para los aficionados ya que el duelo estaba programado paras las 21:05 horas.

¿Cómo llegan Chivas y Atlas para este Clásico Tapatío?

Chivas de Guadalajara viene de cuatros victorias consecutivas (Mazatlán, Pumas, Puebla y Necaxa) y espera sumar un nuevo triunfo este miércoles 22 de octubre cuando enfrente a los Gallos Blancos del Querétaro en el Estadio La Corregidora en partido de la Jornada 14.

En este momento, el rebaño sagrado se ubica con esta buena racha de resultados en la octava posición de la tabla y podría llegar al clásico en puestos de Liguilla, dependiendo de otro resultados.

Por su parte, el conjunto del Atlas llega con números más discretos: 3 triunfos, 4 empates y 6 derrotas en lo que va del Apertura 2025. El equipo rojinegro, comandado por Benjamín Mora, ha tenido problemas defensivos y poca contundencia en ataque. Sin embargo, los clásicos suelen ser impredecibles, y los rojinegros buscarán dar el golpe en terreno ajeno. En esta Jornada 14, Atlas recibirá en el Jalisco al conjunto del León.

Historial reciente del Clásico Tapatío

Los últimos enfrentamientos entre Chivas y Atlas han estado marcados por la paridad y la intensidad:

Clausura 2025: Atlas 1-1 Chivas

Apertura 2024 (Play-in): Chivas 1-2 Atlas

Apertura 2024: Chivas 2-3 Atlas

Clausura 2024: Atlas 0-1 Chivas

En los últimos cuatro clásicos, Atlas ha ganado dos y empatado uno y con una derrota, mostrando dominio en el historial reciente. Además, el Estadio Akron no ha sido una fortaleza para el Rebaño en estos duelos.

