Rayados sufre su primera baja tras el Mundial de Clubes

El futbolista Johan Rojas ya se despidió de Rayados tras la eliminación de este martes, a pesar de que apenas tenía unas semanas en el grupo luego de que llegó como refuerzo para este certamen internacional.

La carta del extremo colombiano todavía le pertenece al conjunto regiomontano, pero a principios de este 2025 fue cedido al Necaxa por un lapso de un año, el cual aparentemente tendrá que cumplir.

“Gracias a todos por esta linda experiencia nos vemos en otra ocasión, fue muy lindo representar estos colores en un torneo tan importante como lo es el Mundial de Clubes, gracias a todos los Rayados que siempre me brindaron su apoyo”, escribió Johan en su cuenta de Instagram.

Este mensaje que subió este miércoles anticipa que Rojas no formará parte de la plantilla para el Apertura 2025, a pesar de que él mismo declaró que estaba buscando convencer al cuerpo técnico de Domènec Torrent para también ser considerado en la LIGA BBVA MX .

Otra vez se va de Rayados

El colombiano estuvo en el último semestre con los Rayos, pero declaró la semana pasada que esperaba quedarse con los Rayados sin importar el desaire que implica para su equipo con el que todavía tiene un vínculo.

“Todo mundo sabe que si me ponen a mí en este momento a escoger, me quedaría aquí de por vida (Monterrey), porque es donde todo jugador quiere estar, donde te quiere todo el staff, es donde uno quiere estar siempre, esperemos meterle presión a la directiva a ver si me dicen a ver y me quedo”, se sinceró.

Los números de Johan en el Mundial

Rojas contó con una participación muy discreta en el Mundial de Clubes, en donde solo entró 2 minutos de cambio contra el Inter de Milán, y otros 27 minutos de relevo ante el River Plate.

Posteriormente el joven atacante se quedó en la banca en los duelos contra el Urawa Reds y en este reciente choque contra el Dortmund, en octavos de final.

