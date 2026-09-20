Beth Lewis, entrenadora de Hugh Jackman: los 2 ejercicios que utiliza para mantener su fuerza a los 57 años

Hugh Jackman continúa entrenando para conservar una condición física que le permita responder tanto frente a las cámaras como sobre un escenario. A sus 57 años, el actor australiano ya no enfoca todas sus sesiones en levantar grandes cantidades de peso.

Beth Lewis, su entrenadora personal desde hace más de cinco años, también incluye movimientos destinados a trabajar la potencia, el equilibrio y la estabilidad del abdomen. Una de sus sesiones recientes llamó la atención porque reunió esas capacidades con solamente dos ejercicios.

El protagonista de Wolverine mostró parte del entrenamiento en sus redes sociales, una sesión que fue analizada por T3. Aunque la combinación parece sencilla, ambos movimientos exigen experiencia, control corporal y una correcta supervisión.

Sentadilla dividida

Cuáles son los 2 ejercicios que realiza Hugh Jackman

El primer ejercicio es una sentadilla isométrica de esfuerzo máximo. Jackman utiliza una correa anclada debajo de sus pies y colocada alrededor de la cintura. Después baja hasta una posición media de sentadilla e intenta extender las piernas contra una resistencia que no se mueve.

No se trata únicamente de permanecer quieto hasta sentir fatiga. El actor empuja con fuerza contra la correa, por lo que sus músculos producen una tensión elevada sin que exista un desplazamiento visible.

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El segundo movimiento es una sentadilla dividida con salto y mancuernas ligeras. Jackman parte de una posición de zancada, salta para cambiar las piernas en el aire y aterriza nuevamente con un pie por delante del otro.

Este ejercicio demanda potencia, coordinación y equilibrio. La posición dividida también obliga a que cada pierna trabaje de manera independiente, mientras el abdomen ayuda a mantener estable el cuerpo durante el salto y la caída.

Por qué Beth Lewis combina estos dos movimientos

La elección de Lewis responde a una estrategia conocida como entrenamiento de contraste. Primero, Jackman intenta generar la mayor fuerza posible con la sentadilla isométrica. Después debe aplicar esa fuerza rápidamente durante los saltos.

La diferencia está en que la fuerza representa la capacidad de vencer o resistir una carga, mientras que la potencia depende de hacerlo con velocidad. Mantener ambas cualidades puede resultar importante con el paso de los años.

Una investigación publicada en Osteoporosis International relacionó la disminución de la masa muscular, la fuerza, la potencia y el rendimiento físico de las extremidades inferiores con un mayor temor a las caídas en adultos mayores. El estudio también destacó la importancia de conservar la salud muscular durante el envejecimiento.

Sentadilla isométrica

Cómo adaptar los ejercicios de Hugh Jackman para principiantes

Una alternativa a la sentadilla isométrica consiste en apoyar la espalda contra una pared y sostener la posición durante un tiempo acorde a la capacidad individual. El salto puede sustituirse por zancadas alternadas sin impacto y sin mancuernas.

Las variantes utilizadas por Jackman son avanzadas. Las personas con dolor, lesiones, problemas de equilibrio o poca experiencia deberían evitar replicarlas sin la valoración de un profesional. La clave de su entrenamiento no está en copiar la intensidad, sino en trabajar fuerza, potencia y estabilidad de manera progresiva.