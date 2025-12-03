Serena Williams rompe el silencio y niega su regreso al tenis

Los rumores sobre que Serena Williamos estaría preparando su regreso al Tenis , alimentados por su reciente aparición en el registro antidopaje de la ITIA, encendieron nuevamente el debate sobre un posible regreso al tenis de la mítica estadounidense. Sin embargo, la propia Serena Williams apagó el incendio mediático con un mensaje contundente: no está en sus planes volver al circuito WTA. La ganadora de 23 títulos de Grand Slam pidió calma a los aficionados y reafirmó que su “evolución” lejos de las canchas continúa, pese a la expectativa mundial.

¿Por qué Serena apareció en el registro antidopaje?

La chispa del más reciente rumor llegó cuando la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) confirmó que Serena se había reincorporado al sistema de pruebas fuera de competición, algo obligatorio para cualquier jugador que desee competir nuevamente. Esa actualización administrativa alimentó la teoría de un inminente regreso al tenis, incluso entre medios especializados.

Sin embargo, el movimiento no confirma intención deportiva alguna. La ITIA señaló que cualquier atleta retirado que busque competir debe someterse a seis meses de controles previos, pero en ningún momento indicó que Serena hubiera solicitado o preparado un retorno concreto.

La ex tenista de 44 años lo cortó de raíz: “¡Dios mío, no voy a volver! ¡Este incendio es una locura!”, publicó en X, dejando claro que la conversación había escalado mucho más allá de sus intenciones reales.

Omg yall I’m NOT coming back. This wildfire is crazy- — Serena Williams (@serenawilliams) December 2, 2025

Serena aclara su “evolución” y el adiós definitivo al circuito

Para muchos aficionados, Serena Williams nunca tuvo un cierre definitivo. Ella misma evitó usar la palabra “retiro” cuando se despidió tras su último partido en el US Open 2022, asegurando que prefería hablar de una “evolución”. Aquello dejó la puerta ligeramente entreabierta, y cada pista —por mínima que fuera— ha generado un eco monumental.

Pero esta vez fue categórica: su vida sigue orientada hacia otros proyectos personales y profesionales, y no hacia un regreso al tenis competitivo. Aunque su hermana Venus Williams, quien volvió al circuito este año, ha declarado que le encantaría verla competir otra vez, Serena mantiene su decisión firme.

La expectativa global demuestra que su impacto en el deporte trasciende cualquier retiro. Serena sabe que su sola sombra sigue generando titulares, pero también tiene claro que su etapa histórica en las canchas ya se cerró, pese a que sus fans sigan deseando el último milagro.