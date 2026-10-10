Serena Williams, reina del tenis y figura mundial: “Tengo la suerte de que mi deseo de ganar siempre es más fuerte que cualquier miedo que tenga”

Serena Williams es, para muchos expertos, la tenista más importante en la historia de este deporte superando a otras mujeres que han puesto el nombre del tenis en alto, y parte de ello deriva de los logros, tanto colectivos como individuales, que sumó a lo largo de su carrera como profesional.

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Sin embargo, el aporte de la nacida en los Estados Unidos va más allá de lo que logró con la raqueta, pues existen personas que la recuerdan aún más por las frases célebres que concedió en los últimos años y que, de inmediato, se volvieron trascendentes por el trasfondo que tienen.

¿Cuál es la frase más icónica dicha por Serena Williams?

Fueron muchas las frases que Serena Williams dijo a lo largo de su etapa como profesional; sin embargo, entre estas destaca una en donde se observa su sentido de superación diaria, así como a la forma en cómo solía enfrentar cada una de las decepciones que tenía tanto a nivel deportivo como personal.

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Además, la misma sugiere un cambio de mentalidad para recuperar el tiempo perdido y, a su vez, alcanzar los objetivos que se tienen en mente, misma que es la siguiente: “Tengo la suerte de que mi deseo de ganar siempre es más fuerte que cualquier miedo que tenga dentro de mi”.

Básicamente, con esta frase la reina del tenis profesional evidencía su gesto entrañable de resiliencia y sentido de perseverancia que la caracteriza en el deporte y fuera de él. Además, habla de los miedos que como cualquier persona tiene, así como la forma en cómo ha podido lidiar con cada uno de ellos.

¿Cuántos títulos registró Serena Williams en su etapa en el tenis?

Más allá de las increíbles frases que ha entregado en su vida, Serena Williams también destaca por ser una de las mujeres más ganadoras en la historia del deporte, pues en su etapa como profesional registró 23 Grand Slams individuales: 7 Wimbledon, 7 Abiertos de Australia, 6 US Open y 3 Roland Garros.