“Es el mejor momento de mi carrera": Canales tras llegar a Monterrey

Luego de hacer oficial la llegada de Sergio Canales a Monterrey, el nuevo mediocampista de ‘Rayados’, ha dado sus primeras parlaras como jugador del equipo dirigido por Fernando Ortiz.

Asumiendo el compromiso de llegar a la Liga BBVA MX a vivir su primera experiencia profesional fuera de España, el exjugador del Real Betis llega con la mentalidad de conseguir cosas importantes en el futbol mexicano con el conjunto de ‘La Pandilla’.

“Estoy mentalizado en ganar. Me siento en el mejor momento de mi carrera. El estadio es impresionante. Muy ilusionado y con ganas de conseguir grandes cosas con el Monterrey”, dijo Sergio Canales en una entrevista publicada por el equipo.

“México es un país que nos encanta, la cultura, las personas, la comida. Desde el primer momento mostraron mucho interés y confianza, es un proyecto que quiere ganar y conseguir triunfos. El reto de una experiencia fuera es muy importante”, agregó.

“Estoy en el mejor momento de mi carrera. Me siento muy ilusionado y con ganas de conseguir grandes cosas con el Monterrey”. @SergioCanales 🗣️💙¡No te pierdas la entrevista completa!👇🏼 pic.twitter.com/ccDH0wkAwo — Rayados (@Rayados) July 24, 2023

Guardado, determinante para que Canales llegara a Monterrey

Sobre la decisión de dejar al cuadro ‘Verdiblanco’ para llegar a Monterrey, el centrocampista de 32 años de edad asegura que Andrés Guardado ha sido fundamental para tomar otro rumbo en su carrera.

“Andrés es de los mejores amigos que he hecho en el futbol. Me ayudó a tomar esta decisión. Tengo muy buena relación con Carlos Vela, con los jugadores mexicanos con los que he jugado tengo una relación excelente”, aseguró Sergio Canales.

Durante la Temporada 2022/23 con el equipo dirigido por Manuel Pellegrini, el jugador español tuvo un registro de 2,414 minutos a lo largo de 31 partidos disputados de los cuales, en 28 ocasiones fue titular. En las filas del Real Betis, el ahora jugador de ‘Rayados’ tuvo una marca de 164 partidos disputados en LaLiga.

Te puede interesar: Sergio Canales es nuevo jugador de Rayados de Monterrey