Sergio Canales revela la gravedad de su lesión

En el último encuentro amistoso de los Rayados de Monterrey previo a su debut en el Clausura 2024 de la Liga BBVA MX, el cual fue en contra de los Cañoneros del Mazatlán FC se prendieron las alarmas de la Pandilla porque Sergio Canales pidió su cambio tras haber sufrido una aparente lesión.

El español llegó hace seis meses al futbol mexicano como el refuerzo bomba de los Regiomontanos para ayudarlos a obtener un título más de liga, sin embargo se perdió múltiples semanas por una lesión muscular de gravedad, por lo que el 10 de los Rayados no pudo disputar la Liguilla; con la salida de Rogelio Funes Mori de la Sultana del Norte Sergio Canales tendrá que asumir un rol de mayor importancia dentro y fuera de la cancha, razón por la que su aparente lesión asustó a la afición de la Raya.

“Bien, bien, no tengo nada, llevaba unos días con molestias así. Como era un partido amistoso decidí no correr riesgos, fue dentro de lo normal. Sí, espero que sí (poder jugar en la Jornada 1), no creo que sea de otro mundo”, comentó Sergio Canales en su llegada al Aeropuerto de Monterrey tras haber jugado en Mazatlán en contra de los Cañoneros.

¿Contra quién debuta Monterrey en el Clausura 2024?

Los Rayados de Fernando Ortiz debutarán en el Clausura 2024 en contra del Puebla en el Gigante de Acero el sábado 13 de enero a las nueve de la noche hora del centro de México, en donde será decisión del argentino darle minutos a Sergio Canales o en su defecto guardar al español para evitar que vuelve a sufrir molestias y no trascienda en una lesión de mayor gravedad.

“Hice un golpeo así, sentía una molestilla, venía un poco cansado más que otra cosa, porque al final ha sido una lesión bastante dura (la sufrida en el Apertura 2023), en el golpeo, estoy bien y espero estar en los entrenamientos”, explicó el jugador español la razón por la que pidió su cambio en el amistoso contra el Mazatlán FC.

El gran problema de Monterrey a días de empezar el Clausura 2024

La Pandilla aún tiene otro problema de cara al inicio del Clausura 2024 y es el sobrecupo de jugadores no formados en México, han intentado colocar al uruguayo Rodrigo Aguirre o al ecuatoriano Joao Rojas en alguna otras institución de México o en Sudamérica, pero sus altos salarios le impiden a equipos con menor presupuesto poder recibirlos en calidad de préstamo.

