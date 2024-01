¿Por qué se retiró Nadal del Australian Open?

Uno de los temores más grandes de muchos aficionados al tenis se volvió una realidad: Rafael Nadal ha renunciado a jugar el Abierto de Australia, por la lesión que, un par de días atrás, terminó con su participación en el ATP 250 de Brisbane, antesala del primer Grand Slam del año.

En sus redes sociales, el tenista mallorquín recapituló el motivo y confirmó la decisión que, en minutos, ha retumbado por todo el mundo del deporte blanco.

“Hola a todos, durante mi último partido en Brisbane tuve un pequeño problema en un músculo que, como sabéis, me preocupó. Una vez que llegué a Melbourne, he tenido la oportunidad de hacerme una resonancia magnética y tengo un micro desgarro en un músculo, no en la misma parte donde tuve la lesión y eso son buenas noticias”, inicia su publicación.

El de Manacor reveló cuál es el siguiente paso y dejó entrever que no planea ponerle fin a su carrera de manera inmediata, como se ha especulado a partir de sus múltiples problemas físicos.

“Ahora mismo, no estoy listo para competir al máximo nivel de exigencia en 5 sets. Por lo tanto, vuelvo a España para ver a mi médico, recibir un tratamiento y descansar. He trabajado muy duro durante el año para este regreso y, como siempre mencioné, mi objetivo es estar en mi mejor nivel en 3 meses”, se lee.

El ganador de 22 ‘majors’ lamentó no poder presentarse en el torneo que conquistó ya un par de veces (2009 y 2022) y agradeció al público australiano por la forma en la que lo recibieron en su regreso tras un 2023 apartado de las canchas.

Rafael Nadal manda mensaje cargado de optimismo

“Dentro de las tristes noticias para mí por no poder jugar frente a las increíbles multitudes de Melbourne, ésta no es una muy mala noticia y todos seguimos positivos con la evolución de la temporada. Tenía muchas ganas de jugar aquí en Australia y he tenido la oportunidad de jugar unos partidos que me hicieron muy feliz y positivo. ¡Gracias a todos por el apoyo y nos vemos pronto!”, finaliza su comunicado.

