¡INSÓLITO! Jugador de Rayados se tatúa la medalla de subcampeón

El futbolista Sergio Canales reveló que se hizo un tatuaje de la medalla de subcampeón que consiguió el pasado Apertura 2024 en el que los Rayados cayeron en la final ante el América.

A pesar de que es una presea que generalmente los jugadores no presumen, para el mediocampista español del Monterrey esto es algo que hay que destacar porque le generó un aprendizaje que nunca había tenido a lo largo de su trayectoria.

Así lo contó el ‘Mago’ durante un podcast llamado ‘Disciplinas Cruzadas’, en el que reconoció lo que sintió luego de perder el título de la LIGA BBVA MX en el torneo del año pasado.



“Nosotros hace poco que perdimos la final de Liga con América, al final empiezas a pensar que lo tuviste, que confiábamos al cien, pero al final es uno de los momentos que más se me van a quedar marcados en la carrera”, dijo.

Sergio Canales muestra el tatuaje de la medalla

Canales mostró el tatuaje que se hizo posterior a este duro golpe para la institución regiomontana, que tenía altas expectativas después del largo periodo que ha pasado desde el último campeonato de los Rayados.

“Me tatué la medalla de plata, al final me calenté y siempre dejas marcado lo que has ganado y conseguido, pero realmente lo que te ha hecho crecer son las que te hacen pensar atrás: ¿por qué en el partido de ida no pude conseguir esto? o ¿por qué en la vuelta no pude hacer eso?, entonces ahí está un crecimiento muy grande”, explicó.

El volante español que llegó procedente del Real Betis, también habló que nunca había disputado una final a dos partidos, por lo que representó un reto totalmente distinto a lo que había vivido en Europa.

Sergio Canales busca el título deseado en este Clausura 2025

Así que ahora se encuentra mejor preparado para afrontar el Clausura 2025 con el Monterrey, en busca del ansiado título del futbol mexicano.

“Al final juegas el primer partido, tienes que ir viendo cómo te vas sintiendo porque en tres días tienes la vuelta que realmente es donde se va a decidir el resultado. Muchas veces entran esos cortos circuitos en la cabeza, pero ahora tengo esa experiencia y soy mejor en este campeonato que en el anterior porque ahora tienes esa experiencia”, concluyó.