Así le fue a Checo Pérez en las prácticas libres en el GP de Bahréin

Sergio Checo Pérez salió este viernes a la pista a bordo de su auto Cadillac que no le ha permitido mostrar todas sus capacidades y aunque había esperanzas luego de un ligero progreso en Bakú, Checo Pérez no tuvo los mejores tiempos en la sesión de prácticas libres, en esta también inusual competencia que lleva el nombre de GP de Bahréin pero que se corre en Malasia.

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Malasia recibe de nuevo a la Fórmula 1 tras una larga pausa que comenzó en 2017 y en precaución a situaciones bélicas que aquejan Bahréin es que la F1 cambió de pista lo que a su vez ha metido en nuevos desafíos a los pilotos, entre ellos Checo Pérez que observa un desgaste mayor y prematuro en los neumáticos por lo que la estrategia para clasificación y carrera deben ser muy profundas para evitar no quedar entre los últimos como sucedió en estas prácticas del 2 de octubre.

Los tiempos en el GP de Bahréin y el lugar que ocupó Checo Pérez en la tabla de los 22 pilotos

El GP de Bahréin que se corre en el curcuito de Sepang, escribió una historia en la la segunda sesión en el que el mejor tiempo por vuelta lo tuvo Charles Lecrerc, quien dio 26 giros y la mejor fue cronometró en |:37.528, seguido de Hadjar, Norris, Verstappen y Hamilton.

En esa tanda de prácticas, Checo Pérez quedó en el sitio 21 con un tiempo de +3.410 y dio 24 vueltas. Fue el penúltimo solo por delante de Colapinto. El compañero de Checo, Valtteri botas obtuvo el sitio 19.

Todo esto significó una ligera mejoría, pues en las primeras prácticas Checo tuvo el peor tiempo y fue ubicado en la zona baja de la tabla en el escalón 22.

Los 5 mejores en la práctica 1 fueron Verstappen, Russell, Hadjar, Lecrec y Antonelli.