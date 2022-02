Sergio ‘Kun’ Agüero si irá al Mundial de Qatar 2022

Es un hecho, Sergio ‘Kun’ Agüero estará en Qatar 2022. Aunque parezca imposible tras su repentino retiro, el exfutbolista del Barcelona aseguró que irá a la justa del próximo mes de noviembre.

A finales del pasado mes de octubre de 2021, el jugador sorprendió al mundo con su repentino retiro de las canchas, luego de que le fuera dectada una arritmia. Con apenas 33 años, le dijo adiós a su más grande pasión: “Intenté todo, hice lo que estuvo en mis manos para ver si había alguna espezanda, pero no ha habido”, aseguró el ‘Kun’.

Capítulo 1: Un Diego y un Maradona | El Once del 10

Te puede interesar: Real Madrid, Barcelona y Juventus se aferran a la Superliga

El desgarrador mensaje de Sergio Agüero

Por si fuera poco, hace unos días a través de un streaming, el exfutbolista aseguró que no podrá regresar a las canchas aunque quisiera.

“Si intento jugar me quedó sin aliento. Siento que a veces mi corazón no funciona como debería. Me pregunto si podré volver a correr en mi vida”, agregó.

Aunque aclaró que ya lleva un tiempo sin entrenar: “Ya tengo miedo. Doy un pique y siento que se me quieren salir los ojos. ¿Podré al menos correr un pique?. Ya mejor me quedo sentado, tranquilo, streamenando”, dijo.

Te puede interesar: Tigres confirma que quiere jugar contra el Bayern Múnich en El Volcán

El ‘Kun’ Agüero irá al Mundial de Qatar 2022

Aunque ya colgó las botas, Agüero buscará otra forma de seguir en el futbol y todo parece indicar que la ha encontrado. En una entrevista para un medio argentino, el exjugador aseguró que irá al Mundial de Qatar 2022 como parte del cuerpo técnico de la Selección Argentina.

“Si, voy a estar en Qatar. Hablé con el presidente, que siempre se portó bien con nosotros, ya veremos en que rol iré. En estos días tendré otra charla para definir las cosas, también para ver si vamos al sorteo del Mundial que es el 1 de abril”, afirmó.