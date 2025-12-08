Así se vivió el último día de Sergio Ramos en la Liga BBVA MX
Sergio Ramos disputó su último partido en la Liga BBVA MX. El capitán de Rayados se despidió al ser eliminado en semifinales frente a Toluca. Aquí, los detalles
Sergio Ramos se despidió de la Liga BBVA MX tras quedar eliminado frente a Toluca en las semifinales del Torneo Apertura 2025. El jugador español sumó 34 partidos con la playera de los regios y un total de 8 goles.
Incluso anotó de penal en el duelo ante los Diablos. La leyenda de España dio ánimos a sus compañeros luego de los goles que cayeron de los locales; en el segundo tiempo seguía dando indicaciones a los suyos y no perdía la fe. Tras el penal que anotó, siguió empujando a sus compañeros de equipo; al final no le alcanzó a Ramos y Rayados, y se mostró con gestos de adiós en el Nemesio Diez.
"Lo único que sé es que a partir de ahora todos los jugadores, incluido Sergio, tienen descanso de 15 días, luego el equipo los llamará uno por uno; hasta entonces sabremos qué pasa con todos ellos y también con el entrenador", esto dijo el entrenador de los regios, Domenec Torrent, acerca del futuro de Ramos en Monterrey.
Mohamed mandó mensaje al futbol mexicano
Por otra parte, se animó a hablar sobre la falta de campeonatos del equipo regio y la eliminación en un nuevo torneo a manos de Toluca.
"Aquí estáis muy acostumbrados a que los procesos duran lo que duran. Comentaba con un amigo lo de Jürgen Klopp, estuvo tres años sin campeonatos, que son seis campeonatos; ¿te lo imaginas en el fútbol mexicano, seis campeonatos sin ganar nada? Luego lo ganó casi todo", sentenció.
Por otro lado, Mohamed se refirió a la posibilidad de ver a Alexis Vega en la gran final del fútbol mexicano.
"Alexis veremos y nos gustaría que esté. No lo vamos a exponer a una lesión más grande. Si está, estará en la vuelta, es una semana, así que esperaremos la evolución que tiene", dijo Antonio Mohamed tras meterse a una nueva final de Liga BBVA MX.
