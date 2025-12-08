Así se vivió el último día de Sergio Ramos en la Liga BBVA MX

Sergio Ramos se despidió de la Liga BBVA MX tras quedar eliminado frente a Toluca en las semifinales del Torneo Apertura 2025. El jugador español sumó 34 partidos con la playera de los regios y un total de 8 goles.

Te puede interesar: ¿Cuántas finales ha jugado Antonio Mohamed en la Liga MX?

Incluso anotó de penal en el duelo ante los Diablos. La leyenda de España dio ánimos a sus compañeros luego de los goles que cayeron de los locales; en el segundo tiempo seguía dando indicaciones a los suyos y no perdía la fe. Tras el penal que anotó, siguió empujando a sus compañeros de equipo; al final no le alcanzó a Ramos y Rayados, y se mostró con gestos de adiós en el Nemesio Diez.

"Lo único que sé es que a partir de ahora todos los jugadores, incluido Sergio, tienen descanso de 15 días, luego el equipo los llamará uno por uno; hasta entonces sabremos qué pasa con todos ellos y también con el entrenador", esto dijo el entrenador de los regios, Domenec Torrent, acerca del futuro de Ramos en Monterrey.

RESUMEN: Toluca vs Monterrey | Semifinal Vuelta | Apertura 2025 | TV Azteca Deportes

Mohamed mandó mensaje al futbol mexicano

Por otra parte, se animó a hablar sobre la falta de campeonatos del equipo regio y la eliminación en un nuevo torneo a manos de Toluca.

"Aquí estáis muy acostumbrados a que los procesos duran lo que duran. Comentaba con un amigo lo de Jürgen Klopp, estuvo tres años sin campeonatos, que son seis campeonatos; ¿te lo imaginas en el fútbol mexicano, seis campeonatos sin ganar nada? Luego lo ganó casi todo", sentenció.

Por otro lado, Mohamed se refirió a la posibilidad de ver a Alexis Vega en la gran final del fútbol mexicano.

"Alexis veremos y nos gustaría que esté. No lo vamos a exponer a una lesión más grande. Si está, estará en la vuelta, es una semana, así que esperaremos la evolución que tiene", dijo Antonio Mohamed tras meterse a una nueva final de Liga BBVA MX.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Cruz Azul ya tiene el reemplazo del ginecólogo del gol