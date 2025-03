VIDEO: Codazo, penal no marcado y roja: La noche intensa de Sergio Ramos ante Pumas

El defensa español Sergio Ramos vivió una noche llena de controversias en el partido que los Rayados de Monterrey ganaron 3-1 a los Pumas en el Estadio Olímpico Universitario. Su actuación estuvo marcada por decisiones arbitrales cuestionables y momentos de alta tensión que culminaron en su expulsión en los minutos finales del encuentro.

¿Sergio Ramos es la solución para Monterrey? | La Mesa Protagonistas

Sergio Ramos es tecleado dentro del área de Pumas

Desde el inicio del partido, Sergio Ramos fue derribado en el área por Lisandro Magallán en un tiro de esquina. A pesar de las protestas del español y sus compañeros, el árbitro decidió no marcar penal, lo que aumentó la frustración del jugador.

Codazo de Sergio Ramos a Pablo Bennevendo

Te podría interesar: ¡Malas noticias para Argentina! Lionel Messi queda fuera de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026

El segundo momento polémico ocurrió cuando Ramos mostró su intensidad característica. En el primer tiempo, protagonizó un incidente con Pablo Bennevendo, a quien golpeó con el codo en una jugada que pasó desapercibida para el árbitro. Este hecho generó fuertes críticas por parte del técnico de Pumas, Efraín Juárez, quien en conferencia de prensa señaló: “Le metió un codazo a un jugador mío que un día antes había dicho que era su ídolo. Se llame como se llame, tiene que ser un ejemplo. Ramos debió estar fuera desde el minuto 20”.

El agarrón entre Sergio Ramos y Magallán, y el posterior codazo de parte del español a Bennevendo #Pumas @AztecaDeportes pic.twitter.com/cl42qJwdtj — Alejandro Puello (@puelloasilva) March 17, 2025

Sergio Ramos es expulsado por patear al ‘Memote’

Finalmente, en el minuto 92, el exdefensa del Real Madrid fue expulsado tras una patada a Guillermo Martínez, quien acababa de anotar el gol de descuento para Pumas. La acción fue clara y el árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta roja. Tras el partido, Ramos reaccionó en redes sociales con un mensaje irónico: “Estaba claro que no me iba a ir de esta liga sin una roja. +3 y seguimos”.

Te podría interesar: Guillermo Ochoa le da vida a Martín Anselmi en el Porto

Efraín Juárez no ocultó su molestia por el desempeño arbitral y la actitud de Ramos. “Si eso lo hubiera hecho un jugador mexicano, estaría fuera desde el minuto 20. Hay que respetar y cuidar nuestro fútbol”, declaró el técnico universitario.

A pesar de la polémica, Monterrey logró una victoria importante que los coloca en la lucha por los puestos de clasificación. Sin embargo, la actuación de Sergio Ramos dejó un sabor agridulce y encendió el debate sobre el arbitraje y el comportamiento de los jugadores extranjeros en la Liga MX.