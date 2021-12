Sergio Ramos prefería no enfrentar al Real Madrid

El extraño, y polémico, sorteo de la Champions League dejó muchas secuelas. Entre memes y burlas, hubo un protagonista que no quedó contento: Sergio Ramos . El español salió este verano del Real Madrid y no tenía entre sus planes enfrentar al equipo de su vida y, mucho menos, tan pronto. En el primer sorteo, que resultó anulado, el cuadro parisino había quedado emparejado con el Manchester United. Pero el destino decidió otra cosa.

“Me enteré estando en casa. Me gustaba el Manchester United como enfrentamiento, pero el sorteo no era válido, se dio esto y es lo que es. Nos ha tocado el Madrid y es una mezcla de sensaciones. Me hubiera gustado no tener este enfrentamiento, pero volver a casa es algo muy alegre a nivel sentimental. Aquí (Ramos se encuentra en Madrid) he vivido los mejores momentos de mi vida”, expresó el defensor en pleno evento de inauguración de uno de sus gimnasios en Madrid.

Sergio Ramos ve el lado positivo de su vuelta al Bernabéu

Por otro lado, aunque no tenía ganas de jugar ante su ex equipo, Sergio Ramos podría verle el lado positivo a su regreso al estadio Santiago Bernabéu. Y es que el ganador de cuatro Champions League con la camiseta merengue, no se pudo despedir de la afición blanca por culpa del covid-19 y, ahora podrá volver a disfrutar de las tribunas del mítico estadio con gente en las gradas.

“El destino es caprichoso, me hubiese gustado que nos hubiera tocado otro equipo. Sabéis el cariño que le tengo al Real Madrid, eso no va a cambiar nunca, siempre lo llevaré en el corazón. Toca afrontar el presente, me toca defender los colores de mi equipo. El Real Madrid atraviesa un gran momento, pero quedan meses, es un grandísimo duelo”, afirmó el ex capitán del equipo más ganador de la Champions League.

Finalmente, Ramos contó que estos meses alejado de las canchas por lesión han sido muy duros y que, por falta de información, se especuló mucho sobre su salud. Pero que todo lo vivido le sirve como un aprendizaje más en la vida, además de que reconoció que ahora sabe la suerte que tuvo en toda su carrera porque, salve este último año, las lesiones siempre lo respetaron.