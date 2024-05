Ex estrella del Real Madrid cerca de llegar a la MLS

La etapa de Sergio Ramos en el futbol de Europa estaría por llegar a su fin, reportes indican que el legendario defensor español, campeón del mundo y un histórico del Real Madrid, estría en la órbita de la MLS. Su actual vínculo con el Sevilla concluye en junio de 2024 y ya estaría apalabrado con el San Diego FC, club de expansión en los Estados Unidos.

No es la única opción que el zaguero andaluz tiene sobre la mesa, información indica que también han coqueteado con él desde Turquía y que el propio David Beckham ha intentado convencerlo de vivir en la Florida. Según el grupo cercano al futbolista, Ramos no está contemplando con seriedad un posible desembarco en el Galatasaray, aunque la idea de volver a jugar a lado de Lionel Messi en el Inter de Miami podría tentarlo, sobre todo por el momento que vive el club.

Resumen Leones Negros 1 - 2 Atlante | Final de vuelta Liga BBVA Expansión MX

Te puede interesar: Rayados no contaría con dos jugadores VITALES para enfrentar a Cruz Azul

Aunque en Sevilla esperan por su decisión, es prácticamente un hecho que no renovará con el club y buscará un nuevo reto en otra latitud. La actual temporada no fue del todo bien, la idea era que en su vuelta al club que lo vio nacer futbolísticamente se lograran nuevos éxitos, pero por largos lapsos pelearon por no descender a la segunda división y jamás lograron figurar en el panorama internacional. Incluso se viralizaron imágenes donde Ramos se hace de gritos con un aficionado.

San Diego FC no escatima y desea una temporada inaugural en donde pueda lucir a grandes futbolistas. Además del defensa español, en semanas recientes se ha ligado al nuevo club con Guillermo Ochoa e Hirving ‘Chucky’ Lozano, también se ha barajado la posibilidad de tener a Hugo Sánchez como entrenador. En caso de que el ibérico llegue a California, lo haría como ‘Jugador Designado’, lo que le permitiría percibir un sueldo acorde a su trayectoria.

Ramos anotó por última vez con la playera del Sevilla en la Jornada 30 jugando ante el Getafe, a lo largo de la temporada ha sido uno de los regulares en el 11 y ha festejado siete anotaciones. Lamentablemente, la campaña no ha traído los mejores resultados y ello puede orillar al defensa a salir de su tierra y brincar el charco.

Próximos juegos del Sevilla en LaLiga

- Sevilla vs Cádiz - Jornada 36, miércoles 15 de mayo

- Athletic Club vs Sevilla - Jornada 37, domingo 19 de mayo

- Sevilla vs Barcelona - Jornada 38, sábado 25 de mayo

Te puede interesar: ¡No lo vas a creer! Canales está cerca de empatar a Funes Mori