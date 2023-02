La confesión de Sergio Ramos previo al juego al PSG vs Bayern Munich

Sergio Ramos, defensa del PSG recuerda sus inicios complicados a su llegada al equipo de Francia, del cual forma parte tras haber pasado muchos años en el Real Madrid, y a confesado que en su momento se cuestionaba si había hecho lo correcto.

“Al principio, habiendo dado ese salto, todo salió mal. Me lesioné, me costó mucho recuperarme y adaptarme al nuevo sistema, al nuevo equipo y al nuevo entrenador. Empiezas a dudar si has hecho lo correcto o no. Pero mi carrera se ha definido por la constancia, la perseverancia y el trabajo duro. Sigues luchando y eso le dará más sentido a las cosas en el futuro”, dijo Sergio Ramos en una entrevista para la UEFA.

“Todo fue muy difícil al principio. Tienes que encontrar un hogar y sentar cabeza, sobre todo cuando vienes con una familia, con cuatro hijos. El proceso fue un poco difícil al principio, pero todo salió bien”, agrega.

El objetivo de Sergio Ramos con el PSG

En la capital francesa ha encontrado muchas estrellas, pero su objetivo en el vestuario es dejar los egos personales para que todos den su mejor desempeño porque eso es más importante que cualquier estrella que se pueda tener.

“Pienso en el día que les marqué (en 2014). Sabemos que es uno de los mejores equipos a los que nos podemos enfrentar, un gran desafío. Pero superarlos sería un mensaje muy positivo para enviar al mundo. Para ganar la Liga de Campeones hay que ganarle a los mejores y el Bayern está entre ellos todos los años”, dijo previo al partido de Ida en el Parque de los Príncipes.

“Los mejores equipos no siempre ganan. Pero lo que puedo decir es que estoy donde quiero estar y en un club con tantas ganas de ganar la Liga de Campeones. Y quiero aprovechar al máximo lo que queda de mi carrera como jugador”.

