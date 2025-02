Zague sobre llegada de Sergio Ramos: “Yo creo que la contratación es una cortina de humo”

La llegada de Sergio Ramos para incorporarse a las filas de los Rayados de Monterrey parece cuestión de horas, pues el legendario defensa español se practicó los exámenes médicos y pronto viajaría para aterrizar en la Sultana del Norte. El fichaje estelar de ‘La Pandilla’ ilusiona a la afición de los vigentes subcampeones de la Liga BBVA MX, pero algunos no están del todo convencidos, como es el caso de Zague, ícono del América.

Te puede interesar: La CURIOSA confesión al darse a conocer los audios del VAR del Toluca vs Tigres

El otrora goleador de los emplumados calificó la contratación del que fuera figura en el Real Madrid como una distracción para la afición. Los fieles de Rayados añoran desde hace tiempo un campeonato que les ha sido esquivo por un buen tiempo, la sequía es todavía más dolorosa si consideramos la calidad de plantel que los norteños presumen prácticamente todos los año.

¡Gol de Juan Pablo Vigón! Tigres 3-0 Tijuana | Jornada 4 | Liga BBVA MX, Clausura 2025

Te puede interesar: ¡Piovi entierra el pasado y lanza un mensaje contundente a Martín Anselmi!

“De hecho creo que la contratación es una cortina de humo para tapar esa realidad de un Monterrey que dista mucho de ser este equipo que sus mismos aficionados quieren, que su entrenador no ha logrado reflejar”, dijo el comentarista de Azteca Deportes durante la transmisión de Los Protagonistas este lunes. “Siento que le están dando un dulce a la afición para contentarlos”, añadió el goleador azulcrema.



Zague también fue crítico con la labor que ha realizado Martín Demichelis en el banquillo. “El equipo no acaba de conjuntarse y de mostrar, lo que el América, con todo respeto, yo creo que fue de los títulos más fáciles que ganó el América en esa final contra el Monterrey”, mencionó en alusión a lo acontecido en el Apertura 2024.

¡Rayados apuesta por Ramos! 🙌



El defensor español no ha jugado en varios meses pero es una leyenda ⚽#ConLosProta pic.twitter.com/QtM3JRXaFX — Los Protagonistas (@losprota) February 4, 2025

Los Rayados consiguieron su primera victoria del Clausura 2025 el fin de semana pasado en la Jornada 5 contra el Necaxa, el conjunto regio es décimo de la clasificación con seis puntos.

Próximos partidos de Monterrey en el Clausura 2025

- FC Juárez vs Monterrey, Jornada 6 - sábado 8 de febrero, 21:00 hrs (TCM)

- Querétaro vs Monterrey, Jornada 7 - domingo 16 de febrero, 17:00 hrs (TCM)

- Monterrey vs Atlético de San Luis, Jornada 8 - sábado 22 de febrero, 19:00 hrs (TCM)



Te puede interesar: OFICIAL: Delantero estrella del futbol argentino llega a Santos Laguna