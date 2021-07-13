Sergio Ramos se apunta para ser el consejero de Mbappé

París, Francia. El defensa español Sergio Ramos, reciente contratación del Paris Saint Germain (PSG), declaró que quiere aportar su experiencia y convencer al astro francés Kylian Mbappé para que se quede en la escuadra parisina.

En una entrevista para los medios españoles Sergio Ramos asegura que llega "con ilusión, empezando de cero" para aportar su "espíritu ganador".

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Sobre la posible salida de Mbappé, que no renueva su contrato con el PSG, Ramos afirmó que le hablará "en privado" pero apuntó: "Me gustaría que siguiera aquí, es un grandísimo jugador, joven, que puede hacer historia. Aquí o en el Real Madrid, si tiene que irse".

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"No estoy en la mente de Kylian, pero me gustaría que siguiera. Es un jugador determinante, que marca la diferencia y que tiene un futuro grande por delante. Aquí tiene un equipo que puede ayudarle a lograrlo. Yo aporto mi experiencia, todo lo que he vivido estos años en el Real Madrid, mi espíritu ganador. Si eso puede contagiar a algún compañero, puede ser un éxito por mi parte (...) Le quiero a mi lado", apuntó el exmadridista.

Sobre Neymar, su nuevo compañero de equipo y que tuvo batallas épicas cuando se encontraba el brasileño en el Barcelona, señaló.

"Quiero jugar con ellos, pero quiero ganar, da igual quien salga al campo, todos en tenemos que remar en la misma dirección, aportar el máximo nivel. El camino idóneo lo encontraremos si todos remamos en el mismo sentido", señaló.

Sergio Ramos se enfrenta a un nuevo reto



Ramos tuvo palabras de alabanza para el Real Madrid, al que consideró "su familia", pero también mostró su ilusión por el proyecto parisiense, "de futuro pero que ya es una realidad".

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"Estoy muy feliz, integrándome dentro del equipo, de una cultura y una ciudad nuevas. Soy una persona optimista, valiente, que le gustan los retos y con ilusión por seguir ganando. Ojalá que me vaya la mitad de bien que en el Madrid", aseguró.

"Vengo al equipo idóneo (...) a empezar de cero, no tiro de currículum, quiero sumar lo máximo que pueda a este equipo", finalizó el campeón del mundo con la selección de España.

Con información de EFE

