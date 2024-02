Así sería la alineación de Cruz Azul vs América

La Máquina de Cruz Azul es líder del Clausura 2024 y llega a la Jornada 7 del futbol mexicano en lo más alto para el duelo en contra del vigente campeón, las Águilas del América. Aquí repasamos la alineación que mandaría Martín Anselmi frente al conjunto azulcrema.

Cruz Azul saldría en la portería con Kevín Mier, acompañado en la defensa con Erik Lira, Gonzalo Piovi y Carlos Salcedo. Por el costado derecho Rodrigo Huescas mientras que en el izquierdo aparecerá Rodolfo Rotondi.

En el medio campo Lorenzo Faravelli junto a Carlos Rodríguez para dejar en el ataque a Uriel Antuna por derecha, Alexis Gutiérrez por izquierda y en punta Ángel Sepúlveda.

“Creo que me ha tocado jugar acá en Cruz Azul y Monterrey clásicos y en estos partidos no hay ningún favorito por bien que vaya un equipo en estos das un plus, un extra y no importa que tan bien vayas, queremos seguir creciendo como equipo, lo que queremos y esperemos el resultado nos acompañe”, mencionó Carlos Rodríguez en conferencia de prensa.





Por otro lado si salen con una victoria del Estadio Azteca frente a las Águilas del América, para el mediocampista mexicano no sería un golpe en la mesa y sí una advertencia de que el cuadro cementero está trabajando de buena forma.

“Yo creo que los golpes sobre la mesa se dan cada partido con actuaciones importantes o mostrando la construcción que queremos como plantel, si es un partido importante para la gente, nosotros estamos ilusionados por lo que hemos mostrado dentro de la cancha, esperemos que mañana podamos seguir haciendo un gran partido, conseguir esa victoria que creo que la gente merece disfrutarlo. Afrontarlo con la misma mentalidad que lo hemos afrontado desde el inicio de temporada, el plantel tiene ganas y esa misión de trascender, hacer cosas importantes. De esa manera estamos trabajando cada fin de semana, cada partido en busca de la victoria”, puntualizó Rodríguez.

