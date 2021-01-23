Atalanta aplasta al líder Milán en la Serie A

¡Cátedra en San Sirio! El Atalanta de Bérgamo revivió su sueño de llegar a lo más alto de la tabla general al golear por marcador de 3-0 al líder Milán en duelo de la Jornada 19 de la Serie A y así ponerle el pie a un equipo que está pelando por el campeonato de Italia.

En duelo disputado en el histórico y espectacular San Siro, el conjunto dirigido por Stefano Pioli recibió una cátedra por parte de uno de los equipos que práctica uno de los estilos más espectaculares del mundo en la actualidad y que terminó llevándose el triunfo gracias a la gran contundencia y volumen de jugadas de peligro que generan.

El primer gol del partido llegó al minuto 26 por conducto de Cristian Romero, quien se aventó de palomita para rematar un buen centro de Gosen y así batir al cancerbero Donnarumma.

Los dirigidos por Gian Piero Gasperini tomaron el control del juego y del balón y prácticamente nulificaron a una temible ofensiva compuesta por jugadores como Meité, Rafael Leao, Samu Castillejo y Zlatan Ibrahimovic, quienes generaron escasas jugadas de peligro.

Para la parte complementaria, Ilicic aumentó la ventaja al minuto 53 desde el punto penal al cobrar con sólido disparo pegado a la base del poste, haciendo inútil la estirada de Donnarumma.

En los minutos finales, el Milán se fue con todo al frente pero dejaron demasiados espacios en la defensiva, lo cual abrió la posibilidad de contragolpe para el Atalanta, que aprovechó una descolgada por el centro para que Cristian Romero termina asistiendo de forma espectacular al colombiano Duvan Zapata, quien definió con disparo a primer poste para poner el 3-0 definitivo al minuto 77.

Así fue el gol de Duván Zapata en la victoria 3-0 de Atalanta sobre el líder, Milán.



El Toro engañó a Donnarumma y definió al palo del arquero. Bravísimo.pic.twitter.com/vOG2c6XfTK — Goles en Directo (@golesendir_) January 23, 2021

El Atalanta se coloca en los primeros lugares de la Serie A

Con este resultado, el Atalanta de Bérgamo llegó a 36 unidades para colocarse en cuarto lugar de la Serie A y así meterse a puestos de UEFA Champions League, mientras que el AC Milan conserva la primera posición con 43 puntos y respira gracias al empate que el Inter (41) consiguió ante el Udinese.

