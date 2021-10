Francesco Camarda, la joya del Milan que causa sensación en Italia.

El nombre de Francesco Camarda se está dando a conocer por toda Italia, y es que el joven que milita en las inferiores del AC Milan se perfila como la nueva gran promesa de los Rossoneros. De acuerdo con información del scout italiano, Sciabolata Morbida, Camarda se ha convertido en uno de los delanteros más letales, con un total de 483 goles en apenas 87 partidos.

Sus goles

Francesco Camarda, quien tiene 13 años de edad, marcó 247 tantos en la temporada 2017-18 en 40 juegos. La campaña siguiente anotó en 172 oportunidades en un lapso de 31 compromisos, mientras que en el 2019-20 se llevó 64 goles a su cuenta en 16 encuentros.

Promedio de gol

Su promedio es de 5,5 por partido y, lógicamente, han ido en descenso a medida que subía el nivel de los rivales, puesto que no podemos olvidar que son categorías inferiores y muchos de los partidos que figuran en la hoja estadística no eran de fútbol 11. Pero no debe restar mérito a lo logrado por Francesco Camarda.

El italiano se encuentra actualmente con el equipo Sub-15 en el campeonato Nacional A/B. Además, tiene como compañero de equipo a Denzel Miguel Viana Seedorf, hijo del legendario mediocampista holandés, Clarence Seedorrf.

Similitud con otros grandes goleadores

Su historia nos recuerda a las de otros grandes goleadores en categorías inferiores, como pueden ser Bojan Krkic o Portillo, como ejemplos de niños prodigio que, a pesar de llegar a la élite, no cumplieron con la alta expectativa que les acompañaba. También tenemos a Youssoufa Moukoko, más reciente, que se convirtió, con 16 años, en el goleador más precoz de la historia de la Bundesliga.

En su más reciente partido, Camarda marcó un doblete frente al Verona, con lo que mantiene su paso goleador mientras sube de divisiones, con el objetivo de llegar al primer equipo en unos años.