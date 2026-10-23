Serie Mundial MLB: La hora para VER EN VIVO el Juego 1 entre Brewers y Rays hoy viernes 23 de octubre

Estamos a punto de comenzar con la mejor etapa del año para los amantes de las Grandes Ligas, los cuales, después de varios meses de espera, finalmente podrán disfrutar de la Serie Mundial correspondiente a la temporada 2026 de la MLB, una de las ligas más vistas del mundo.

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Será durante este viernes 23 de octubre cuando los Brewers de Milwaukee y los Rays de Tampa Bay se vean las caras en lo que será el Juego 1 de la Serie Mundial de la MLB 2026. Por tal motivo, no está de más que conozcas todos los detalles al respecto de esta situación.

¿Cómo llegaron los Brewers y los Rays a la Serie Mundial 2026?

Los Brewers, equipo que representa a la Liga Nacional de la MLB, fue el primer equipo en lograr su pase a esta Serie Mundial de Béisbol. Además, se consagró como la mejor institución dentro de la temporada regular, misma en donde superó la marca de las 100 victorias al lograr 103 triunfos.

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#WorldSeries ready #WinOurWay https://t.co/hb9w6FmQ5i — Milwaukee Brewers (@Brewers) October 21, 2026

Con ello, los Brewers de Milwaukee superaron sin problemas la ronda de playoffs y destrozaron a los Dodgers de Los Ángeles en las Series de Campeonato por un marcador de 4-0, por lo que expertos colocan a este equipo como el gran favorito a ganar la Serie Mundial 2026.

Del otro lado de la moneda están los Rays de Tampa Bay, equipo que logró un total de 98 triunfos en la temporada regular, que fue el mejor dentro de la Liga Americana y que, en la Serie de Campeonato, vino de atrás para derrotar a los Guardians con un marcador de 4-2.

¿Cuándo y a qué hora ver el Juego 1 de la Serie Mundial 2026?

Será este viernes 23 de octubre cuando los amantes de la MLB finalmente disfruten de la Serie Mundial de Béisbol 2026, la cual se espera sea una de las más intensas de los últimos años. Ante ello, debes saber que el Juego 1 entre Brewers y Rays se llevará a cabo en punto de las 18:00 horas, tiempo centro de México.