Serie Mundial MLB: La hora para VER EN VIVO el Juego 4 entre Rays y Brewers hoy martes 27 de octubre

Este es, posiblemente, uno de los partidos más importantes en la historia tanto de Milwaukee como de Tampa Bay. El Juego 4 correspondiente a la Serie Mundial de la MLB entre los Rays y los Brewers finalmente ha llegado, por lo que es preciso que no te pierdas ningún detalle al respecto.

Será durante este martes 27 de octubre cuando los amantes de las Grandes Ligas puedan disfrutar del Juego 4 de la Serie Mundial entre los Rays de Tampa Bay y los Brewers de Milwaukee. Por tal motivo, no está de más que conozcas el horario de este partido al interior de la República Mexicana.

Brewers, con ventaja sobre los Rays en la Serie Mundial de la MLB

Los Cerveceros llegaron a este compromiso como el mejor equipo de la temporada regular en la MLB al sumar un total de 103 victorias, cinco más que su rival. Por tal motivo, expertos en la materia consideran que su nivel de favoritismo es más elevado en relación a Tampa Bay.

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These boys are NASTY #WinOurWay https://t.co/avRyvvB6I6 — Milwaukee Brewers (@Brewers) October 26, 2026

Esta situación se ha visto reflejada en la Serie Mundial de Béisbol, pues tal y como se esperaba han sido los Brewers quienes han tomado ventaja en esta primera parte de la Serie Mundial al registrar dos triunfos en sus primeros dos juegos, mismos que se llevaron a cabo en su casa y ante su gente.

Por tal motivo, este Juego 4 luce particularmente interesante toda vez que será el segundo en la casa de los Rays, los cuales entienden que deben despertar de una vez por todas para llevar esta Serie Mundial al alargue y buscar el primer campeonato de la MLB en su historia.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Juego 4 de la Serie Mundial de la MLB?

Prepárate, pues el Juego 4 de la Serie Mundial está más cerca que nunca. El calendario de la MLB establece que este compromiso se llevará a cabo hoy martes 27 de octubre, en la cancha del Tropicana Field, en punto de las 18:00 horas (para México) a través de MLB.TV.