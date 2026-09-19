Ángel Sepúlveda, jugador de Chivas, sobre el Clásico Nacional: “Vamos de visita y parece que somos locales”

Los focos están puestos sobre el Clásico Nacional, partido que cambiará la zona alta del Apertura 2026. Club América y Chivas se enfrentarán en el Estadio Banorte, escenario que suele sumar un punto extra de dificultad para los equipos visitantes. Sin embargo, fue Ángel Sepúlveda quien calentó la previa al minimizar el ambiente del histórico recinto.

El atacante de Chivas tomó la palabra previo al duelo correspondiente a la Jornada 9 de la Liga BBVA MX y, en conferencia de prensa, aseguró que el cuadro rojiblanco se siente como local cada vez que juega como visitante. Según su visión, jugar en el Estadio Banorte no cambiará el panorama y afrontarán el duelo ante las Águilas como un partido más.

¿Qué dijo Sepúlveda sobre el Estadio Banorte?

“He visto como llega la serenata, como invaden el estadio y la verdad en algún momento me sorprendió porque eran más que visitantes. Acá creo que muy pocas veces se nota eso, desde que llegue no lo he notado, nosotros vamos de visita y parece que somos locales“, expresó Sepúlveda ante los medios de comunicación.

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Las palabras del delantero tienen respaldo estadístico, ya que Chivas se posiciona como uno de los mejores equipos jugando de visitante en este Apertura 2026. Los rojiblancos suman cuatro partidos jugados fuera de casa con un saldo de dos triunfos y dos empates, sin conocer la derrota hasta el momento.

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¿Cómo le ha ido a Chivas cada vez que visita el Estadio Banorte?

Si ponemos el foco exclusivamente en el Estadio Banorte, Chivas arrastra una racha de partidos un poco irregular. En sus últimos cinco partidos oficiales allí frente al América, el Guadalajara registra dos victorias, un empate y dos derrotas.



América 1 - 0 Chivas | Liga MX | 18 de mayo de 2024

América 0 - 0 Chivas | Liga MX | 16 de marzo de 2024

América 2 - 3 Chivas | Concachampions | 13 de marzo de 2024

América 4 - 0 Chivas | Liga MX | 16 de septiembre de 2023

América 1 - 3 Chivas | Liga MX | 21 de mayo de 2023

Cabe destacar que el duelo de este sábado representará la primera visita de Chivas desde la remodelación y reapertura del recinto como Estadio Banorte. Durante el año 2025 y principios de 2026, el cuadro rojiblanco no visitó al América en el histórico inmueble debido a que se encontraba en remodelación para albergar el Mundial 2026.