Fue figura y campeón en Cruz Azul, así DESTROZÓ la traición de Martín Anselmi al club

Cruz Azul conquistó su décimo título de Liga BBVA MX hace unos meses cuando derrotó a Pumas en el Olímpico Universitario, una situación que se dio dos años y medio después de la llegada de Martín Anselmi al barco celeste, mismo que abandonó por buscar sus sueños de dirigir Europa.

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Martín Anselmi dejó sensaciones realmente positivas en su paso por Cruz Azul al grado de llevar al club a una semifinal y una final de Liga BBVA MX; sin embargo, muchos lo consideran un “traicionero” luego de la forma en cómo abandonó a la institución cuando todos pensaban que lo dirigiría un semestre más.

¿Qué piensa Shaggy Martínez, figura de Cruz Azul, de Martín Anselmi?

Joaquín, el Shaggy Martínez, fue parte de la plantilla de Cruz Azul que levantó la novena estrella después de más de 20 años aquel 30 de mayo del 2021 enfrentando a Santos, por lo que considera que tiene la fuerza suficiente para opinar de lo que ocurrió con Martín Anselmi en el club.

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¡Nada pasa por casualidad! 💙🤝🏻



El profesor Martín Anselmi y su Cuerpo Técnico renovaron con La Máquina hasta 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣✍🏼



¡Sigamos así de juntos! #AzulDePorVida pic.twitter.com/4jOsDgT7Oh — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 7, 2024

Y es que, de acuerdo con sus palabras, la salida de Martín Anselmi le pareció “rara en muchos sentidos”, pues considera que el tema futbolístico se estaba concretando y, además, el estilo de juego era del gusto de la gente, la cual quería que el entrenador argentino se mantuviera.

A pesar de ello, dejó clara su postura en torno a los reclamos que vivió el entrenador de parte de la fanaticada celeste, pues entiende que uno como aficionado tiene todo el derecho de criticar a un entrenador que dejó botado el proyecto para ir al Porto, equipo de la primera división portuguesa.

¿Quién fue el verdugo de Martín Anselmi en la Liga BBVA MX?

Tal y como se mencionó, en el año que estuvo en la institución Martín Anselmi tuvo la oportunidad de llevar a Cruz Azul a una final y una semifinal de Liga BBVA MX. Desafortunadamente para su causa, en ambos cruces el entrenador cayó contra el Club América, en ese entonces dirigido por André Jardine.