Así fue el show de Lenny Kravitz en la final Borussia Dortmund vs Real Madrid | Champions League

Este sábado 1 de junio del 2024, se disputó la final de la UEFA Champions League entre el Borussia Dortmund vs Real Madrid. El encuentro se jugó en punto de las 13 horas tiempo del centro de México en el Estadio de Wembley.

Antes de iniciar el partido, Lenny Kravitz fue el encargado de animar el ambiente en el estadio de Wembley pues tuvo un breve show en el que pudo cantar alguno de sus grandes éxitos musicales.

Las canciones que cantó Lenny Kravitz

Con su guitarra, vestido de negro y con lentes oscuros, el cantante de 60 años interpretó Fly Away, Human y Are you gonna go my way.

Te puede interesar: PRIMER TIEMPO: Borussia Dortmund 0-0 Real Madrid | Final UEFA Champions League