El Show de medio tiempo de Rihanna se convierte en el más visto de la NFL

El Super Bowl LVII terminó con Kansas City Chiefs remontando el marcador y ganando su tercer Trofeo Vince Lombardi ante Philadelphia Eagles. El show de medio tiempo estuvo a cargo de Rihanna y es el más visto de la NFL, logrando superar la marca que tenía Katy Perry.

Con información de Roc Nation, la audiencia fue de 121.017 millones de espectadores, superando por poco más de 3 millones el medio tiempo de Katy.

Así fue el medio tiempo de Rihanna

La cantante tuvo la difícil tarea de incluir las mejores canciones en 17 años de trabajo en tan solo 13 minutos de show. Unos días antes del Show, Rihanna confesó que fue un reto complicado y que intentaría que fuera una celebración a todas las canciones que tiene.

“Esa fue la parte más difícil, decidir cómo sacar el máximo provecho a 13 minutos, pero también celebrar. Eso es lo que va a ser este espectáculo. Va a ser una celebración de mi catálogo de la mejor manera que podríamos haberlo hecho. Tratamos de meter 17 años de trabajo en 13 minutos… pero creo que hicimos un buen trabajo al reducirlo”.

Rihanna contó con cuatro minutos para poder armar todo su escenario, 13 minutos para hacer su show y cuatro minutos para desmontar todo. En total, cantó 12 canciones y para muchos logró resaltar sus mayores éxitos.

La canciones que interpretó fueron:

La primera canción fue Bitch Better Have My Money.

La segunda canción fue Where have you been.

La tercera canción fue Only girl in the World.

La cuarta canción fue We Found Love.

La quinta canción fue Rude Boy.

La sexta canción fue Work.

La séptima canción fue Wild Thoughts.

La octava canción fue Money On My Mind.

La novena canción fue All of the Lights.

La décima canción fue Run this Town.

La onceava canción fue Umbrella.

Y cerró con su gran éxtio Diamonds.

En el escenario, Rihanna se mantuvo solo con poco bailarines y sin hacer tantos movimientos pues iniciaba con el proceso de su embarazo.

