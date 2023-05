”Chivas se llevó demasiado premio”: Robert Dante Siboldi

Robert Dante Siboldi esperaba más de Chivas. El técnico de Tigres asegura que la serie sigue abierta para la vuelta en Guadalajara.

“Intentamos, buscando, con nuestras armas, por la banda, por el centro, no tuvimos la posibilidad de ganar. La serie está abierta, fuimos superiores, el rival vino a buscar el resultado para su objetivo, se llevó demasiado premio, respeto el planteamiento”, expresó el DT felino.

Por otra parte, se refirió al pobre planteamiento que puso el Rebaño en el Estadio Universitario.

“Pienso que Chivas saldrá a proponer, a ganar, podemos aprovechar los espacios que no tuvimos. No tuvimos un buen primer tiempo, en el segundo mejoramos, metimos al rival en su arco, no generó opciones”, aseguró Siboldi.

También, fue cuestionado por el cambio al final del francés Gignac.

“Ha hecho un gran trabajo, no se le ha dado el gol, pero hace una gran labor, para presionar, demostró la fatiga y decidimos que entrara un compañero que esperaba oportunidad”, dijo el estratega uruguayo.

Tigres busca coronarse en el Estadio Akron

Finalmente, Siboldi cree que Chivas saldrá a proponer en Guadalajara. Y se animó a agradecer a la gente el apoyo en el Universitario.

“Pienso que Chivas saldrá a proponer, a ganar, podemos aprovechar los espacios que no tuvimos. No tuvimos un buen primer tiempo, en el segundo mejoramos, metimos al rival en su arco, no generó opciones. Tanto que insistieron que iba a jugar un equipo dinámico contra otro no tanto, quedó demostrado que el equipo tiene para dar en estas instancias, no se pudo ganar, me da pena por la gente que vino, queríamos darles un triunfo, hay que hacerlo en Guadalajara”, sentenció Robert Dante Siboldi.

El encuentro de vuelta entre Chivas y Tigres se disputa el domingo 28 de mayo en la cancha del Estadio Akron en punto de las 19:35 horas.

