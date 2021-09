La directiva decidirá hasta cuándo seguiremos trabajando: Siboldi

Tijuana se mantiene en los últimos lugares de la tabla general de la Liga BBVA MX. Por lo que su director técnico, Robert Dante Siboldi, está seguro de que pueden llegar represalias gracias a lo mostrado por su equipo a lo largo del torneo.

“Hoy no fuimos intensos, le dimos la iniciativa al rival, muy difícil ganar un partido así. El respaldo de la directiva está, por su puesto, pero los resultados no se dan. Llega un punto que es lógico que la directiva piense que ya no sigamos. Seguiremos trabajando para adelante, hasta que la directiva que no aportamos mucho más al equipo. Esperemos su decisión”, dijo Siboldi en conferencia de prensa.

El técnico asegura que durante la derrota con Necaxa de 3-0 tuvieron momentos buenos. Sobre todo en el primer tiempo que tuvieron un poste, en una gran jugada individual del colombiano Mauro Manotas y una gran atajada del arquero de los Rayos, Luis Malagón, evitó que los fronterizos abrieran el marcador.

“El equipo intentó contener, jugar, por momentos se atacó, por momentos tuvimos llegada. En el primer tiempo se veía más ordenado, intentamos mantener ese orden. Los errores en defensa nos perjudicaron, es el reflejo del marcador. No se trata de culpar a nadie. Cuando se gana, ganamos todos y cuando se pierde, perdemos todos.” Aseguró el técnico uruguayo.

Él no renunciará

El entrenador uruguayo tiene a los Xolos en el penúltimo lugar general con siete puntos totales, cosecha de una sola victoria, cuatro empates y seis derrotas. A pesar del mal paso, el no renunciará al proyecto en el que está. Porque va en contra de sus objetivos.

“Está a la vista (ser destituido), no tenemos resultados esperados. Yo no renuncio ni a mis convicciones ni a mi idea. Busco salir adelante, si no doy resultados tengo que dar un paso al costado”.

En caso de ser despedido, Robert Dante Siboldi, sería el cuarto técnico cesado del presente torneo de la Liga BBVA MX.