Siento feo que la gente diga que no soy mexicano: Santiago Ormeño

El nuevo centro delantero de las Chivas de Guadalajara dio su punto de vista tras la polémica que se desencadenó tras su llegada al cuadro roijiblanco

Luego de varios días de polémica, la novela terminó y el delantero Santiago Ormeño fue presentado de manera oficial con las Chivas Rayadas de Guadalajara, “Ormedeus” platicó en exclusiva para Azteca Deportes y reveló el motivo para firmar con el “Rebaño Sagrado”, además, dio su punto de vista acerca de su nacionalidad.

“Estaba escrito en mi destino (llegar a Chivas), estoy muy feliz y agradecido con la vida”, comentó Ormeño y agregó que jamás dudó sellar su compromiso con el conjunto actualmente dirigido por Ricardo Cadena .

“Sabemos que no fue de mi mejor año, el anterior fue excelente, este no fue el mejor, tal vez no tuve la oportunidad como yo hubiese querido, no jugué tanto como quisiera, pero no quiero la versión de Puebla, quiero mi mejor versión, una mejor que en Puebla”, puntualizó el atacante rojiblanco.

Te puede interesar: El número que usará Santiago Ormeño con las Chivas

Ormeño reacciona ante la polémica de su nacionalidad

“Sinceramente, siento feo que la gente me quiera quitar mi nacionalidad, también tengo la nacionalidad peruana, pero también ser mexicano, soy nacido en México”, recalcó Ormeño.

Te puede interesar: Pep Guardiola confunde a las Águilas del América con las Chivas