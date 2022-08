“Siento una gran impotencia por no poder ayudarles” Jesús Corona

La afición cementera se dio cita a las afueras de las instalaciones de la Máquina para reclamarle a los jugadores del plantel por su mal momento en el Apertura 2022, donde se localizan como penúltimo de la Liga BBVA MX con solo ocho unidades, aunado a que son la peor defensa del torneo con 25 anotaciones en su contra; en la protesta se vieron mantas en contra de Rafael Baca, Julio Cesar “Cata” Dominguez y Sebastián Jurado.

La mayoría de los integrantes de la plantilla del Cruz Azul se detuvo para hablar con la afición quienes buscaban crear un diálogo con ellos, quienes se encontraban molestos por el momento de complejidad que vive el equipo al que apoyan.

Jesús Corona dio la cara por sus compañeros a pesar de no haber jugado.

“Siento una gran impotencia no poder ayudarles, pero ya no pasa por mi, me parto la madre afuera, sigo haciendo todo lo que hacía anteriormente”, mencionó Corona sobre su suplencia en el arco Cementero

Jesús Corona, quien es el capitán de la Máquina Cementera fue uno de los jugadores que mayor tiempo se frenó para escuchar a los aficionados presentes, a pesar de que el arquero mexicano no ha tenido ninguno minuto sobre el terreno de juego en el actual torneo.

“Siento una gran pena y una gran impotencia, sabemos que ustedes no se merecen esto, creanme que vamos hacer nuestro trabajo”, confesó Corona en torno a la situación del Cruz Azul en el actual torneo.

Cruz Azul aún no tiene nuevo entrenador



En la dirigencia del Cruz Azul tomaron la decisión de despedir al entrenador uruguayo Diego Aguirre el domingo, por lo que se han quedado sin director técnico, todo apunta a que su remplazo de manera provisional sea Raul “Potro” Gutierrez.

