CONFIRMADO: ¡Bad Bunny estará en el show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026! ¿Cuándo es el evento y qué canciones va a cantar?

Fue en las cuentas de la NFL en donde se hizo un posteo que puso en alerta a todos: había que mantenernos al tanto del juego entre los Green Bay Packers vs. Dallas Cowboys porque harían un “anuncio grande” y rápidamente se incendiaron las redes sociales, pues era claro, iban a decir quién encabezaría el Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026, y es nada más y nada menos que Bad Bunny.

Después de muchos rumores en donde se mencionaron a artistas como Adele, Taylor Swift e incluso a BTS o BLACKPINK, por fin tenemos al artista encargado de encender el escenario donde se disputará la final de la NFL en el 2026.

¿Qué canciones podría cantar Bad Bunny en el Medio Tiempo del Super Bowl 2026?

Estas son las canciones que muchos esperan que Bad Bunny logre cantar en su show de Medio Tiempo, el cual tiene una duración aproximada de 12 a 15 minutos.



Tití me pregunto

Me porto bonito

DAKITI

Yonaguni

NuevaYol

Callaíta

Ojitos Lindos

Safaera

Baile Inolvidable

DtMF

La Canción

Efecto

EoO

Pitorro de Coco

Recordemos que Bad Bunny recientemente terminó su residencia en El Choli de Puerto Rico, donde su último concierto fue transmitido a través de plataformas de Amazon Music, coronándose como el concierto en streaming más visto de toda la plataforma.

Posibles invitados de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Teniendo en cuenta su última presentación en Puerto Rico muchos especulan que podría llevarse a artistas invitados como:



RaiNao

Chuwi

Tainy

Ñengo Flow

Arcángel

Chencho Corleone

Los leñeros de la Cresta

Bad Bunny ya habría estado en el Medio Tiempo del Super Bowl, solo que como invitado cuando Shakira y JLo llenaron con su música el escenario del Super Bowl 2020, y compartió escenario con JBalvin.

¿Quién cantó en el Super Bowl 2025?

Kendrick Lamar fue el encargado de encender el Medio Tiempo del Super Bowl entre Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs. El rapero originario de Compton dio uno de los shows más hablados de los últimos años, con guiños importantes y momentos inolvidables como la salida de Serena Williams, la guía de Samuel L. Jackson y la sorpresa de sí haber cantado “Not Like Us” su famosa canción contra Drake.

Estas fueron todas las canciones que cantó:



“Squabble Up”

“HUMBLE”

“DNA”

“euphoria”

“man at the garden”

“peekaboo”

“luther” (con SZA)

“All The Stars” (con SZA)

“Not Like Us”

“tv off” (con Mustard)

¿Cuándo es el Super Bowl 2026?

El Super Bowl 2026 se llevará a cabo el domingo 8 de febrero y se disputará en el estadio Levis Stadium de Santa Clara, en California, Estados Unidos.

