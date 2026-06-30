¡Dos pesadillas se fusionan: SILENT HILL f y FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE colaboran para lanzar un traje gratuito en DLC!

Konami Digital Entertainment ha anunciado que SILENT HILL f tendrá una increíble colaboración con el juego de terror FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE, para lanzar una nueva actualización que añade el nuevo cosmético ‘Crimson Butterfly’.

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Este DLC añade un cosmético para los jugadores que cambia la apariencia* de Hinako por una inspirada en Mio Amakura, la protagonista de FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE. Los jugadores podrán experimentar la historia principal de SILENT HILL f* mientras encarnan el espíritu del vínculo entre dos hermanas gemelas que se pierden en un pueblo abandonado y embrujado por espíritus vengativos, tal y como se muestra en FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE.

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El cosmético “Crimson Butterfly” estará disponible para todos los usuarios que tengan SILENT HILL f y actualicen al parche 1.20 o posterior. Por favor, revisa las notas del parche en el sitio oficial para obtener más detalles sobre la actualización.

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Adicionalmente, tanto la Edición Estándar como la Edición Deluxe de SILENT HILL f están en oferta. Además, también está disponible un paquete que incluye SILENT HILL f y FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE, lo que permite a los jugadores disfrutar de ambos títulos a un precio reducido. Los jugadores pueden aprovechar esta oportunidad para disfrutar de una colaboración especial en la que se cruzan los mundos de los videojuegos de terror japoneses.