Silent Hill 2 remake supera las 2.5 millones de unidades vendidas

Ha pasado prácticamente un año desde su lanzamiento y la realidad es que los números han superado las expectativas de los encargados de este videojuego. Silent Hill 2 llegó a las principales consolas en octubre del año pasado y, en tan solo 12 meses, ha logrado superar la cifra de 2.5 millones de unidades vendidas.

Se trata de un juego de terror que, de cierta forma, ha renovado el interés de los jugadores por este género, el cual había pasado desapercibido en los últimos años. De hecho, la popularidad de Silent Hill en cuanto a ventas se refiere ha hecho que las unidades vendidas superen, hoy en día, los 2.5 millones. ¿Cómo lo hizo?

¿Por qué Silent Hill 2 ha podido vender más de 2 millones de unidades?

Lo primero que tienes que saber es que el Remake de Silent Hill 2 fue lanzado para las consolas Playstation 5 y PC, mismas que, por sí solas, generan cuantiosas ganancias. Ahora bien, según cifras oficiales de Bloober Team y Konami, sus ventas han superado las 2.5 millones de unidades.

Te puede interesar: Checo Pérez y los pilotos confirmados para la próxima temporada de la F1

Te puede interesar: ¿Cuál fue el reto que Dominik le lanzó a John Cena?

Con esta cantidad de ventas, las totales de la serie de Silent Hill ya superan las diez millones de copias, lo cual habla del éxito que esta entrega ha tenido a nivel mundial y del impacto que ha generado en los jugadores que han vuelto a creer en los juegos de miedo tal y como ocurría en el pasado.

Se trató, entonces, de una oportunidad clave en la búsqueda de actualizar el clásico de terror a las nuevas generaciones y a los fanáticos consagrados, hecho que se logró. Esto, además, guarda relación con las buenas críticas que ha recibido no solo del público en general, sino de los expertos en la materia

¿Cuáles son los principales cambios introducidos en este remake?

Dentro de los cambios más significativos para este remake destaca la representación visual , la cual es más realista y detallada gracias a la tecnología de ray tracing. De igual modo, la implementación de una cámara al hombre en reemplazo de las vistas fijas genera más emoción entre los usuarios.