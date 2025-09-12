Bombazo: Simeone jugará en la Sultana del Norte para el Apertura 2025

Henrique Simeone es una de las joyas que tiene México. El mediocampista de 18 años, con triple nacionalidad (Brasil, México y Portugal), fue formado en el Botafogo y juega en la posición de mediocampista. En 2025, fue convocado por primera vez a la Selección Mexicana Sub-18 para una gira en España.

“Traemos a un chico del Botafogo a la Selección Sub-18 que va a Bilbao. Es defensa, juega en la Sub-20 del Botafogo. Nos parece interesante. Hemos crecido mucho… evolucionamos en nuestra relación con los clubes; está mucho más sólida”, declaró Andrés Lillini sobre el joven mexicano.

Otro de los bombazos que se darían en el cierre de fichajes sería el de Anthony Martial, futbolista que llegaría a Rayados. Cartera mata carita, y esta vez Monterrey lo dejó claro al arrebatarle al delantero francés a los Pumas de la UNAM.

El exjugador del club Manchester United ya había dado su palabra al conjunto universitario, pero el poderío económico regiomontano terminó por inclinar la balanza en este mercado de fichajes. Rayados da otro golpe sobre la mesa en la Liga BBVA MX . Martial supo ser campeón de la UEFA Nations League con la selección de Francia y de la UEFA Europa League con los Red Devils.

Así fue la última temporada de Martial

El jugador francés llega a la Liga BBVA MX tras un año gris: menos de 800 minutos en 12 partidos durante 2025, y solo cuatro goles anotados. En cantera todavía queda una esperanza. Fiel a su costumbre, Pumas estaría a detalles de cerrar a un nuevo delantero argentino.

Se trata del futbolista Ezequiel “Chimy” Ávila, quien se perfila como el posible ‘9' sorpresa del conjunto felino para este torneo Apertura 2025. Es un futbolista conocido por su movilidad y agresividad ofensiva. El reloj avanza y el tiempo se agota para los Pumas, que siguen en busca de su nuevo referente en el área.

