Simeone propone sanciones para jugadores provocadores como Courtois

Dos días después del polémico derbi madrileño, Diego Simeone volvió a referirse a los incidentes ocurridos en el estadio Metropolitano. El entrenador del Atlético de Madrid reafirmó su “rechazo absoluto y total” a los actos violentos de los aficionados que lanzaron objetos al campo, pero también planteó una interesante reflexión sobre la necesidad de sancionar a los jugadores que provocan desde el terreno de juego.

Diego Simeone pide sanciones a jugadores provocadores

“Me han llegado millones de mensajes apoyándome y creo que este tema nos debe hacer reflexionar”, expresó Simeone. El técnico argentino propuso que se apliquen sanciones a los futbolistas que, como Thibaut Courtois, realizan gestos provocativos hacia la afición rival, ya que esto podría contribuir a un ambiente más sano en los estadios.

“Si en algún momento me sucede, que haya sanción para el que provoca desde el lugar que tiene como protagonista. No nos olvidemos que estamos en una sociedad muy sensible y necesitamos firmeza absoluta”, afirmó Simeone.

El entrenador del Atlético de Madrid también se refirió al comunicado oficial del club, que condenó los actos violentos pero no mencionó los gestos de Courtois. Simeone aclaró que ambas cosas son importantes y que su opinión personal no contradice la postura del club.

“El comunicado del club no tiene porqué acompañar al entrenador. A partir de lo que dije de los agresores, di una opinión de lo que pasa de acá para adelante en el futbol”, explicó Simeone.

Simeone no se arrepiente sobre comentarios a Courtois

El técnico sudamericano fue cuestionado sobre si su reflexión sobre Courtois fue inoportuna tras los incidentes ocurridos en el partido. Simeone respondió que la televisión y los medios buscan constantemente generar polémica y que él simplemente expresó su opinión.

“Muchas veces la digo y otras me callo, esta vez la dije”, afirmó Simeone.

Finalmente, Simeone se refirió a la actitud de los jugadores del Atlético de Madrid que fueron a agradecer el apoyo de la afición al final del partido, a pesar de los incidentes previos. El entrenador aseguró que el partido ya había terminado y que los responsables de investigar los hechos están trabajando en ello.

Las declaraciones de Simeone han generado un gran debate. Mientras algunos aplauden su postura y su llamado a la reflexión, otros consideran que sus comentarios sobre Courtois fueron desafortunados.